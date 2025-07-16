Шли через заминированные поля: появились подробности освобождения Воскресенки

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Среди отступающих боевиков ВСУ было много иностранных наемников.

Российские подразделения стали еще на один шаг ближе к полному освобождению Донецкой Народной Республики. Бойцы штурмовых отрядов рассказали, как освобождали село Воскресенка.

Вперед шли небольшими группами, преодолевали заминированные поля и лесные массивы. Случались и ранения, которые не смогли остановить продвижение военнослужащих.

«Очень много заминировано было. Произошел подрыв, благо мотоцикл взял на себя удар, была задета правая нога, несильно по мясу прилетело, спешился, продолжил путь до населенного пункта. Там встретил штурмовые группы, продолжил штурмовать», — сказал заместитель командира штурмового взвода с позывным «Рачок».

Также бойцы рассказали, что среди отступающих частей ВСУ они заметили много наемников — в частности, из Грузии и Польши. А боевой дух украинской армии сейчас близок к нулю.