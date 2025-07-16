Жена Роберта Паттинсона попала в больницу из-за тесных брюк

Фото: www.globallookpress.com/Billy Bennight

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Сьюки Уотерхаус прооперировали.

Жена Роберта Паттинсона, модель Сьюки Уотерхаус, попала в больницу из-за грыжи. По словам знаменитости, заболевание возникло из-за ее любви к узким штанам.

«Сьюки, ты больше пишешь в соцсети. Вы можете представить, что я полгода носила настолько тесные брюки, что это вызвало грыжу?» — написала она в личном блоге.

Уотерхаус сообщила, что до того, как у нее начались проблемы со здоровьем, она носила их в течение шести месяцев.

Жену актера уже прооперировали, сейчас она идет на поправку.

Актер и модель начали встречаться в 2018 году. В январе 2025 года на Карибских островах прошла их тайная церемония бракосочетания. В марте того же года у пары родился ребенок.

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