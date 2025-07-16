Агата Муцениеце вернулась к образу времен сериала «Закрытая школа»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Поклонники звезды нашли в ее преображении тайный смысл.

Актриса Агата Муцениеце решилась на кардинальные изменения во внешности, пишет издание 7Дней.ru.

На кадрах счастливая беременная звезда станцевала под песню исполнительницы Шакиры с новым цветом волос. Видимо, звезда решила вернуться к образу блондинки, который был у нее 14 лет назад во времена съемок сериала «Закрытая школа». Или же это парик для роли в новом проекте.

Фото: Instagram*/agataagata

К тому же артистка пошутила, что ее преобразившийся внешний вид напоминает стиль американской исполнительницы колумбийского происхождения. К видеоролику Агата добавила ироничную надпись.

«А как ваша кукуха?» — написала она.

При этом фанаты знаменитости, увидев ее с новым цветом волос, вспоминали 2011 год, когда Агата вышла замуж за уже бывшего мужа, актера Павла Прилучного. Именно так тогда выглядела артистка, когда снималась в сериале «Закрытая школа».

В настоящий момент Муцениеце ожидает ребенка от музыканта Петра Дранги, с которым помолвлена с весны этого года.

Ранее, писал 5-tv.ru, Агата Муцениеце намекнула на пол третьего ребенка.

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