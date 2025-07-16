ЕС в режиме спринта: еще не приняли 18-й пакет санкций, а уже обсуждают 19-й

В Евросоюзе задумались о 19-м пакете антироссийских санкций, не приняв еще 18-й

Фото, видео: www.globallookpress.com/imago stock&people; 5-tv.ru

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Глава МИД Литвы отметил, что нынешние меры, даже еще не одобренные евродепутатами, уже неэффективны.

Антироссийские споры звучали в Брюсселе, где хотели были принять 18-й пакет санкций. Сделать это не смогли, противников оказалось больше, чем обычно.

Зато Вильнюс выступил непривычно поспешно, предложив начать подготовку уже нового, 19-го пакета. Глава литовского МИД отметил, что нынешние меры, даже еще не одобренные евродепутатами, уже неэффективны.

«В отношении Украины Европа должна прекратить тянуть время. Нам нужно собраться и принять 18-й пакет санкций, в котором потолок цен на нефть будет снижен, а также начать подготовку 19-го пакета, который еще не готов. Мы должны двигаться дальше, потому что мы видим, что наши текущие меры пока не работают», — сказал глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

В то же время Словакия, выступающая против потолка цен на российскую нефть, хочет добиться от Еврокомиссии особых условий, которые позволят Братиславе сохранить газовый контракт с Москвой до 2034 года. Такое заявление опубликовал премьер Роберт Фицо. Ранее он назвал 18-й пакет санкций против России, цитата, «идиотским».