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Никто уже Запад давно не боится, тем более государства из числа партнеров по Шанхайская организация сотрудничества.

Китай пообещал усилить свою поддержку России. После ультиматума из Вашингтона Пекин первым заявил, что сотрудничество с Москвой прекращать не собирается, а, наоборот, призывает усилить взаимную поддержку.

Из Китая, где сегодня собралась Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), тему продолжит корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Главная цель ШОС — безопасность на всем пространстве Евразии, противодействие наркотрафику, экстремизму и терроризму, при этом организация не является военным блоком.

Дискуссии по самой актуальной международной повестке: восстановление Афганистана, атаки Израиля на Иран. Удары Штатов по ядерным объектам Тегерана в ШОС осудили.

На пресс-конференции по итогам встречи в Тяньцзине Сергея Лаврова прежде всего спрашивают про так называемый новый план Трампа помощи Украине. Американский президент увеличивает поставки, правда, платить будет Европа. А партнерам России обещает пошлины, если те не отвернутся от нас. Москве же он дал 50 дней на заключение мира с Киевом. Похоже на ультиматум.

«Было раньше и 24 часа, было и 100 дней — мы все это проходили, и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов», — сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Впрочем, никто уже Запад давно не боится, тем более страны из числа партнеров по ШОС. В Шанхайскую организацию сотрудничества входят десять государств, в общей сложности это 3,5 миллиарда человек — половина населения планеты. Тех, кто хочет вступить в ШОС, всё больше.

«Сегодня принято решение о том, чтобы статус партнера ШОС был предоставлен Лаосской Народно-Демократической Республике. Большинство этих желающих стран будут участвовать в новом формате, этот формат называется ШОС+, в нем будут участвовать порядка 30 стран и многосторонних организаций», — заявил Лавров.

Такая популярность ШОС понятна. Министр иностранных дел Ирана признает, что в ШОС его поддержали в важный момент.

«ШОС — это очень важная региональная организация, и мы придаем ей большое значение. В ее рамках обсуждаются в том числе вопросы безопасности. Мы рады, что она выразила поддержку Исламской Республике Иран в связи с агрессией со стороны Израиля», — подчеркнул министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

На Китай страны НАТО и их «друзья» тоже постоянно оказывают давление. Прямо сейчас у берегов Австралии стартуют учения США и 18 союзников, 30 тысяч военных.

«Процесс отражает агрессивное продвижение НАТО на восток. Они хотели поглотить Украину, споткнулись. Их желание — обеспечить натовский контроль за ситуацией в сфере безопасности на всем континенте вместо конструктивных альтернатив», — подчеркнул Лавров.

Давят на Поднебесную и за дружбу с Москвой, вот только не на того напали. Грозят Штаты, Евросоюз ставит ультиматум, вот только разговаривать на языке ультиматумов с Поднебесной бесполезно: когда твоей цивилизации больше 5000 лет, истерику западных политиков можно просто игнорировать.

Тем более, что не иначе как под влиянием Запада Украина фактически заморозила переговорный процесс в Стамбуле, хотя Россия всегда проявляла готовность к диалогу. Третий раунд был предложен Москвой после 22 июня.

«Наверное, им опять Макроны, Стармеры, Урсулы и Мерцы запрещают это делать. Когда все эти персонажи просто в один голос требуют срочно накачивать Украину дополнительными наступательными вооружениями. Говорить о том, что нет никакого прогресса, и поэтому 50 дней — если бы на неделю с 22 июня украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда, может быть, там уже и 30 дней осталось», — заключил Лавров.

Чуть больше месяца остается до встречи ШОС уже на уровне глав государств, которая пройдет тоже здесь, в Тяньцзине.