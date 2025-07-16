Ливень и молнии запомнятся москвичам надолго: как непогода парализовала движение в столице

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru

Высохнуть городу в ближайшие дни не удастся, так как дожди прогнозируют до конца недели. Но вот подготовиться можно.

Прошедший день москвичи и гости столицы запомнят надолго. Такого ливня и такой грозы в городе не было уже больше года. Чтобы понять атмосферу, царившую в городе, достаточно всего двух коротких видеороликов.

Во-первых, это, конечно, пугающая красота, когда на фоне темного неба и Останкинской башни бьют гигантские молнии. Такое зрелище увидишь нечасто. А с другой стороны, вот эти кадры, полные отчаяния и бессмысленного вычерпывания воды из машины, которая заглохла в огромной луже. Это реальность, с которой столкнулись сегодня десятки тысяч москвичей.

Высохнуть городу в ближайшие дни не удастся, так как дожди прогнозируют до конца недели. Но вот подготовиться можно. Сейчас вы видите карту подтоплений в столице, где красным цветом обозначены самые опасные места. Их затапливает практически во время каждого сильного дождя, желтым — зоны риска, ну а черные — это возвышенности, откуда счастливчики только наблюдают за происходящим.

Вчера сильнее всего оказались затоплены север и северо-восток Москвы, а также некоторые южные районы. В течение всего дня за ситуацией в столице следил корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Павелецкая набережная — дороги стали одной большой лужей. На Дмитровском шоссе не проехать — движение пришлось полностью перекрывать. На проспекте Мира во время ливня дорога превратилась в судоходный канал — машины по крышу ушли под воду. Кому-то пришлось прервать свой рабочий день. Потоки воды с шумом устремляются под землю.

Автолюбителям, которые не смогли самостоятельно выбраться из воды, пришел на помощь трактор. Вход в метро на станции «Бибирево» больше напоминает водопад. Не справились ливневки и в переходе на «Рижской».

Продавцы пытаются спасти уцелевшие товары. В воду погрузился и общественный транспорт, цены на такси выросли почти в два раза.

На время прекращал работу и аэроэкспресс до аэропорта Шереметьево. Из-за непогоды отменены рейсы в Санкт-Петербург и Калининград.

В этом ТЦ на севере Москвы парковки больше напоминает водопад. А вот так жильцы многоэтажки пытаются отстоять свой подземный паркинг.

Несмотря на улучшение погоды, в Министерстве чрезвычайных ситуаций просят жителей столицы держаться подальше от рекламных щитов и не прятаться под деревьями, а водителям — не совершать резких маневров.