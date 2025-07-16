«Конкуренция бешеная»: как Сергей Романович пытается вернуться в профессию

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Актер объявил об уходе из кино в 2017 году, но спустя много лет пересмотрел свое решение.

Среди артистов сейчас сильнейшая конкуренция. Об этом актер Сергей Романович рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Нейробатя».

По его словам, после возвращения в киноиндустрию после долго отсутствия он ощутил сложность при получении ролей.

«Так получилось... Из-за того, что я сейчас вернулся в профессию, мне нужно старичков догнать и молодых обогнать. Двойная работа получается. Очень много молодых артистов, конкуренция бешеная. Я даже на какие-то проекты прихожу, и режиссер мне говорит: „Нет, нам нужны немедийные, нам нужны сейчас новые лица“. Надо здесь как-то убеждать. Трудно», — пояснил артист.

В 2017 году Сергей принял ислам, после этого он объявил об уходе из кино, а после перестал вести публичную жизнь. А потом он завел семью, проживал в нескольких странах. В 2023 году Романович снова приехал в Россию. Через год он возобновил актерскую карьеру, снявшись в нескольких сериалах. Первый проект с ним вышел в июне 2025 года — сериал «Хутор».

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