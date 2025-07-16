Комары-переносчики: как укусы насекомых могут привести к опасным паразитам

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

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На природе важно пользоваться средствами защиты от кровососущих.

Отдых на природе без средств защиты от комаров обернулся для москвички заражением паразитами. После укусов насекомых на коже женщины появились болезненные шишки, из-за которых она обратилась к врачу. Диагноз — дирофиляриоз, паразитарное заболевание, передающееся через укусы комаров.

Дирофилярии — это круглые черви, чей жизненный цикл связан с кровососущими комарами и млекопитающими, чаще всего собаками и кошками, но иногда и людьми. Личинки паразитов попадают в организм через укус комара, развиваются в тканях хозяина, а затем могут передаваться новым комарам при следующем укусе.

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Ранее считалось, что в человеческом организме дирофилярии не достигают половой зрелости и не размножаются, однако новые данные показывают, что это возможно в редких случаях, рассказал aif.ru научный сотрудник Кафедры общей экологии и гидробиологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский.

По словам биолога, дирофиляриоз распространен в тропиках и субтропиках, а в умеренном климате эти паразиты встречаются редко. Однако в последние годы случаи заболевания все чаще фиксируют в России, и даже на более северных территориях.

«Здесь может быть два объяснения. Во-первых, ареал обитания этих червей дирофилярий действительно может смещаться на север, например, из-за более мягких зим. Во-вторых, на них могли начать обращать больше внимания и чаще проводить диагностические мероприятия, направленные на выявление именно этих паразитов», — поделился размышлениями Марьинский.

Обычно паразиты локализуются под кожей, образуя небольшие припухлости, которые многие не воспринимают серьезно и не обращаются к врачу. Поэтому большинство случаев дирофиляриоза в России остаются незарегистрированными, считает эксперт.