Без детей: Арзамасова и Авербух устроили романтический отдых во Франции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Супруги наслаждаются друг другом и красивыми видами.

Актриса Лиза Арзамасова вместе с мужем, фигуристом Ильей Авербухом, сделали паузу в работе, чтобы провести время вдвоем. Как пишет издание 7Дней.ru, пара отправилась в путешествие во Францию и уже успела отдохнуть в Ницце и Каннах.

Звезда «Папиных дочек» взяла с собой в поездку множество стильных нарядов. В один из дней она прогуливалась в черном топе и юбке с высоким разрезом, в другой — демонстрировала стройную фигуру в легком платье на тонких бретелях, дополняя образ шляпами и аксессуарами.

«Настроение дня — нежнейшая благодарность мужу за чудеса и сюрпризы каждого дня отдыха. Каждую минуту оставлю в сердце, сопровожденную словом „спасибо“ навсегда», — призналась Лиза.

С детьми — трехлетним Львом и 11-месячной Лией — супруги оставили бабушек, чтобы спокойно насладиться друг другом. Подобные совместные поездки помогают паре восстановить силы.

Ранее, писал 5-tv.ru, стала известна дата премьеры фильма «Папины дочки. В кино».