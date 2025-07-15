Пересильд трогательно вспомнила умершего режиссера Мороза: «Наши посиделки»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Актрисе довелось работать с ним на съемочной площадке сериала «Угрюм-река».

Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд опубликовала в личном блоге в соцсети трогательное обращение к недавно ушедшему из жизни режиссеру Юрию Морозу, с которым ей довелось работать на съемочной площадке сериала «Угрюм-река». Актриса поделилась особенными воспоминаниями и выразила слова благодарности, пишет издание 7Дней.ru.

Актриса отметила, что режиссер никогда не показывал ни растерянности, ни злости, даже если были поводы.

«Переписка наша с вами прекрасна — творческие идеи с очень простыми бытовыми вопросами. Когда в Псков? Пойдем есть сало в „Двор Подзноева“. В этом для меня вы всегда и останетесь — наши немногочисленные псковские встречи, посиделки, „Кинотавр“ в Сочи и снова наши посиделки», — написала актриса.

Юлия поблагодарила Юрия Мороза за «родственное» отношение к людям, человеческий подход и умение объяснять, не причиняя обид.

Режиссер Юрий Мороз скончался на 69-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Церемония прощания с деятелем культуры состоится 16 июля в Большом траурном зале ЦКБ, после чего пройдет отпевание в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище.

По словам его жены Виктории Исаковой, мероприятие будет закрытым: попрощаться с режиссером смогут только близкие и члены семьи.