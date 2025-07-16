Фото: Кадр из к/ф «Кошмар на улице Вязов», реж. Уэс Крэйвен, 1984 г.

Как выглядят звезды, сыгравшие главные роли? Чем они живут сегодня?

«Кошмар на улице Вязов» — культовый американский слэшер 1984 года, снятый режиссером Уэсом Крэйвеном по собственному сценарию. При бюджете всего 1,8 миллиона долларов картина окупилась уже в первые выходные проката.

В 1985 году фильм получил приз критиков на кинофестивале в Авориазе и получил положительные отзывы как от зрителей, так и от критиков.

«Кошмар на улице Вязов» стал классикой жанра ужасов и оказал большое влияние на последующие фильмы в этом направлении. За ним последовали семь сиквелов, телевизионный сериал и ремейк 2010 года. Помимо этого, вокруг франшизы появилось множество сопутствующих продуктов — комиксов, книг, компьютерных игр и игрушек.

Как изменились спустя 41 год сыгравшие в фильме актеры и чем занимаются сейчас — читайте в материале 5-tv.ru.

Джон Сэксон — Дональд Томпсон

Фото: Кадр из к/ф «Кошмар на улице Вязов», реж. Уэс Крэйвен, 1984 г.; Mary Evans/Allstar/Graham Whitby/ТАСС

Карьеру актер начал еще в 1950-х годах и быстро стал кумиром молодежи того времени. Джон Сэксон снимался вплоть до 2017 года, активно — до 2010-го. Был постоянным участником различных хоррор-конвенций и оставался желанным гостем у поклонников жанра.

Помимо трех фильмов из серии «Кошмар на улице Вязов», актер появился в культовом боевике «Выход дракона» и ленте «От заката до рассвета». За свою карьеру он снялся более чем в 200 проектах.

Интересный факт: знаменитая сцена, где Фредди облизывает языком телефонную трубку, была сделана практически «на коленке» и стоила всего около пяти долларов.

Сэксон скончался 25 июля 2020 года в городе Мерфрисборо, штат Теннесси. Причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии. Он был кремирован, а его прах захоронен на кладбище Лейк-Вью в Сиэтле — рядом с могилами Брюса Ли и его сына Брэндона Ли.

Рони Блейкли — Мардж Томпсон

Фото: Кадр из к/ф «Кошмар на улице Вязов», реж. Уэс Крэйвен, 1984 г.; Faye Sadou/Zuma/ТАСС

Наиболее известной ролью Блейкли остается Барбара Джин в фильме «Нэшвилл» (1975), за которую она получила номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Кроме этого, она снималась в таких проектах, как «Кошмар на улице Вязов», «Водитель», «Личное досье Джона Эдгара Гувера», «Лодка любви», «Отель» и других.

Интересный факт: финальный трюк с исчезновением Мардж в двери изначально не планировали использовать. Сцену сняли с использованием куклы, и она выглядела глупо и нелепо. Однако на монтаже результат оказался вполне приемлемым.

В 1980-х актриса пробовала себя в режиссуре. Была замужем за режиссером Вимом Вендерсом. У актрисы есть дочь — Сара Блейкли-Картрайт.

Ник Корри — Род Лейн

Фото: Кадр из к/ф «Кошмар на улице Вязов», реж. Уэс Крэйвен, 1984 г.; www.globallookpress.com/IMAGO/Dave Starbuck

Хесус Гарсия — американский актер, известный под псевдонимом Ник Корри, особенно в период пика своей карьеры в начале 2000-х. Одной из самых заметных его ролей стала роль Рода Лейна в культовом фильме ужасов Уэса Крейвена «Кошмар на улице Вязов».

Роль в этом фильме стала для него прорывной, хотя съемки дались актеру нелегко. В тот период Гарсия был бездомным, страдал от депрессии и употреблял наркотики даже во время работы на площадке.

В интервью 2014 года он признался, что был под воздействием во время съемок сцены смерти своего персонажа. Коллега по съемкам Хизер Лэнгенкэмп отмечала его отсутствующий взгляд, но восприняла это как часть актерской игры.

За исполнение роли Рода Лейна он получил номинацию на премию «Сатурн» за лучшую мужскую роль второго плана. Карьеру Ник Корри продолжал активно до 2010 года, а пик пришелся примерно на 2002 год, в том числе благодаря роли в фильме «Мы были солдатами».

Нику сейчас 61 год. Финансовые трудности остались в прошлом — сегодня он «чистый» человек, который занимается помощью бедным и детям-сиротам.

Аманда Уайсс — Тина Грэй

Фото: Кадр из к/ф «Кошмар на улице Вязов», реж. Уэс Крэйвен, 1984 г.; www.globallookpress.com/mg2

Аманда Уайсс — американская актриса, наиболее известная благодаря роли Тины Грэй в «Кошмаре на улице Вязов». На момент съемок ей было 23 года, сейчас ей 64.

Аманда также снималась в фильмах «Сильверадо», «Последние дни» и «Шоссе встреч». Она также участвовала в популярных телесериалах, таких как «Кегни и Лейси», «Квантовый скачок», «Скорая помощь», «C.S.I.: Место преступления» и «Детектив Раш».

Уайсс придерживается мнения, что личная жизнь публичных людей должна оставаться вне внимания прессы.

Джонни Депп — Глен Ланц

Фото: Кадр из к/ф «Кошмар на улице Вязов», реж. Уэс Крэйвен, 1984 г.; Alessandra Tarantino/AP/TASS

Первая роль Джонни Деппа — персонаж Глена Ланца в фильме «Кошмар на улице Вязов». В этом фильме он сыграл одного из подростков, ставших жертвами маньяка Фредди Крюгера.

Хоть эта роль и стала дебютной, широкую популярность Депп получил благодаря участию в телесериале «Джамп-стрит, 21».

Также Депп прославился ролями в таких фильмах Тима Бертона, как «Эдвард Руки-ножницы» и «Сонная Лощина», и за образ капитана Джека Воробья в серии «Пираты Карибского моря». Его способность создавать яркие и запоминающиеся образы сделала его одним из самых узнаваемых и востребованных актеров.

Хэзер Лэнгенкэмп — Нэнси Томпсон

Фото: Кадр из к/ф «Кошмар на улице Вязов», реж. Уэс Крэйвен, 1984 г.; Dave Starbuck/Zuma/TASS

В «Кошмаре на улице Вязов» Лэнгенкэмп исполнила роль Нэнси, девушки, которая противостоит маньяку Фредди Крюгеру во сне. Персонаж Нэнси Томпсон стал одним из самых известных представителей архетипа «последней девушки» в жанре ужасов. Хэзер также повторила эту роль в фильме «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна».

В фильме «Новый кошмар» Лэнгенкэмп сыграла саму себя — актрису, играющую Нэнси, что стало мета-комментарием к ее роли и франшизе. Помимо этого, она продюсировала и снялась в документальном фильме «Я — Нэнси», посвященном ее роли в «Кошмаре на улице Вязов».

Хэзер Лэнгенкэмп продолжает регулярно сниматься — примерно раз в год появляется в фильмах, сериалах или на телевидении.

Занятный факт: на роль Нэнси претендовали такие актрисы, как Деми Мур, Кортни Кокс, Клаудия Уэллс и около 200 других.

Роберт Инглунд — Фредди Крюгер

Фото: Кадр из к/ф «Кошмар на улице Вязов», реж. Уэс Крэйвен, 1984 г.; Nicole Kubelka/Zuma/TASS

Роберт Инглунд также снимался во многих других проектах, включая сериалы «V: Последняя битва», «Сверхъестественное» и «Очень странные дела». Роль Фредди Крюгера сделала Инглунда одним из самых узнаваемых кинозлодеев и принесла ему мировую славу.

Несмотря на возраст, 78-летний актер остается активным и продолжает сниматься в кино и на телевидении. Актер активно общается с поклонниками через социальные сети, где публикует новые фотографии, делится фактами из жизни и коллекционирует фанатские игрушки и поделки с изображением Фредди Крюгера.

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