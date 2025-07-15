Два электробуса столкнулись в Москве, пострадали 11 человек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Среди пострадавших — двое детей.

ДТП с участием двух электробусов произошло в Москве на Профсоюзной улице. По предварительной информации, пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил Telegram-канал «Московская медицина».

«Один из пострадавших в ДТП на Профсоюзной — ребенок трех лет — в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

Уточняется, что он был экстренно доставлен авиамедицинской бригадой в больницу. Сейчас угрозы жизни ребенка нет, его состояние стабильное.

При этом, по данным Госавтоинспекции города Москвы, в ДТП, по предварительным данным, пострадали девять человек.

Столкновение транспортных средств произошло у остановки в районе дома 156. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места инцидента.

По факту произошедшего проводится проверка. На месте ДТП работают экстренные службы.