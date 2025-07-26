Пора перестать предавать: СОVID открыл певице Елене Jaya новый взгляд на Родину

Фото, видео: Пресс-служба Елены JAYA; 5-tv.ru

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Духовность и простота уголков России создали феерию на светском рауте в честь презентации музыкального альбома!

Закрытые границы из-за пандемии открыли Россию по-новому и призвали остаться в ней навсегда. Такое признание сделала певица Елена Jaya в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации своего ЕР-альбома «Я — стихия».

«Во времена, когда был COVID и поездки за рубеж приостановились, появилось четкое ощущение, что пора перестать „предавать“ родную землю!» — делится Елена Jaya.

Свою карьеру певица когда-то начинала с каверов известных западных композиций. Это вечные хиты группы The Cranberries, Энни Ленокс, Нины Симон и других. Их тексты, перепетые в низкой тональности и с харизмой, стали приманивать многих слушателей. Но вот, как найти себя и сделать так, чтобы людям нравилась твоя музыка? Этот вопрос долго терзал душу Елены.

«Мне чего-то не хватало в моей музыке. Все время с командой искали тропинку к сердцам слушателей и при этом искали себя! Мой карантин проходил на даче, было время и желание ходить по земле босиком, ощущать стихии. Коронавирус подарил очень много свободы. Потом появились идеи отправиться на Алтай, дальше стало тянуть на Байкал, Кавказ. А вот с Байкала детей вообще не вытащишь — их любимое место! Поняла, что мне нужно было находить много шагов по этим местам, зайти во много горных рек, чтобы что-то смочь передать людям…» — откровенно рассказывает о переходном периоде в музыке Елена Jaya.

Героями клипов российской певицы становились реки, горы, леса и дети. Клип для песни «Жить удивляясь» показал красоту и диковинность Пермского края, а под песню «Родина» свою музыку сыграли ручьи и хребты почти всей России, а основные съемки происходили на Кавказе. Зрители, ранее полюбившие Елену Jaya за каверы, стали вдохновляться на путешествия по своей стране после увиденных красот.

«Остаемся. Здесь мое все! Просто это Родина моя! Остаемся!» — напевали для гостей на фоне русских просторов Елена с сыном.

Идея посвятить альбом четырем стихиям — новый этап трансформации и детального погружения в природу. Четыре песни Елена Jaya посвятила воздуху, земле, огню и воде. Собравшаяся на презентации публика попала на иммерсивное шоу, где столы взлетали над облаками под песню о воздухе, на сцене пылал огонь, когда мелодия посвящалась ему, на экранах показывалось четырех метровое погружение, а этнические танцы босиком сближали с матерью землей. Певице хотелось в новых подробностях показать людям дух Родины. Поэтому на презентации можно было увидеть и услышать алтайских или бурятских шаманов, станцевать стихию самому. Все идеи, конечно, родом из путешествий.

«Мы с моей творческой командой перевели стихии на более доступный музыкальный язык. Я всегда интересовалась разными эзотерическими направлениями и отношусь ко всему с принятием, все имеет место быть. Главное для проводника, кем бы он ни был верить в свет и уметь нести этот свет через свое творчество…» — рассуждает Елена Jaya.

О том, что в России больше свободы, чем где-либо отметил и гость презентации основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Ранее 5-tv.ru сообщал, что по мнению музыканта в Европе люди больше обращают внимания на то, как они выглядят и как о них подумают окружающие.