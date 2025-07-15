Фицо: ЕК стоит дать Словакии возможность сохранить контракт с «Газпромом»

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Ранее Еврокомиссия предложила прекратить импорт российского газа в ЕС к концу 2027 года.

Европейской комиссии (ЕК) стоит предоставить Словакии возможность сохранить контракт с «Газпромом» до 2034 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо в социальной сети.

«Лучшим выходом из сложившейся ситуации было бы предоставить Словакии исключение, которое позволит ей сохранить контракт с российским „Газпромом“ до истечения его срока в 2034 году», — рассказал он.

Премьер-министр также отметил, что в ЕК идут на принцип и отвергают предложение Словакии, так как позволение пользоваться газом из России «подрывает суть санкций против РФ».

Фицо отмечает, что правительство республики пока не берет во внимание запрет ЕК об импорте российского газа, который должен быть введен с 1 января 2028 года. Но они готовы переговорить с комиссией в случае предоставления гарантий, которые помогут Словакии сохранить объем и стоимость поставок энергоресурса.

По его словам, представитель Словакии в Брюсселе получил задачу не голосовать за принятие 18-го пакета антироссийских санкций. Такой ультиматум премьер-министр поставил из-за нежелания ЕК удовлетворять запрос на возможность сохранения контракта и компенсацию ущерба из-за прекращения импорта газа из России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Фицо признал военное доминирование России на Украине.