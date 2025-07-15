Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля с сентября 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ранее президент России Владимир Путин призвал ускорить процесс введения новой формы валюты.

Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля, который начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

Согласно нововведению, банки и торговые предприятия будут подключаться к платформе цифрового рубля поэтапно, а также смогут использовать универсальный QR-код для расчетов.

Председатель комитета Госдумы по финрынку, Анатолий Аксаков, отметил, что единый QR-код будет предоставляться бесплатно, что поможет снизить издержки и ускорить внедрение нового платежного сервиса.

С 1 сентября 2026 года системно значимые банки будут обязаны предоставлять услуги с цифровыми рублями, а к 2028 году это требование распространится на всех кредитных организаций. Исключения составят продавцы в регионах без доступа к интернету и мелкие торговые объекты с выручкой менее пяти миллионов рублей в год.

Президент России Владимир Путин ранее призывал к ускорению внедрения цифрового рубля, подчеркивая успехи пилотного проекта на этапе тестирования основных операций, таких как переводы и оплата товаров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что работающим пенсионерам в августе повысят пенсии.