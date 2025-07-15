«Стоит прислушиваться к телу»: как обезопасить себя при занятиях спортом в жару

Фитнес-тренер Латынин: во время занятий спортом в жару стоит прислушаться к телу

Фото, видео: 5-tv.ru

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Во время физических нагрузок в зной нужно избегать обезвоживания, переутомления и тепловых ударов.

Во время физических нагрузок в зной следует избегать обезвоживания, переутомления и тепловых ударов. Основные советы по занятиям в жару дал фитнес-тренер Марк Латынин в беседе с 5-tv.ru рассказал.

Пить воду до и после тренировки

Занятия спортом обезвоживают организм, поэтому стоит позаботиться об обильном питье до и после них. Также в дни физических нагрузок нужно отказаться от алкоголя и кофеина, так как они «сушат» организм. Однако воду стоит употреблять маленькими глотками.

«Можно использовать изотоники. Это специальные такие напитки, которые помогают восстанавливать наш водно-солевой баланс. Они продаются в спортивных магазинах и в некоторых сетях супермаркетов их тоже можно найти», — поделился эксперт.

Лучшее время для тренировки

Как отмечает Латынин, в жаркие дни стоит подбирать и правильное время тренировки. По его словам, лучше всего заниматься спортом до девяти часов утра и после семи часов вечера.

«Нужно максимально стараться избегать тренировок с 11 дня до пяти вечера, потому что это отрезок максимальной активности солнца. Особенно если мы занимаемся под открытым небом», — отметил тренер.

Какая экипировка подойдет

Одежду для занятий спортом нужно подбирать легкую, светлую и «дышащую». Лучше всего подойдет экипировка из влагоотталкивающих материалов.

«Не забываем про головной убор. Если тренировка позволяет, солнцезащитные очки тоже лишними не будут. Если опять же под открытым небом занимаемся — также крем с SPF, чтобы не обгорело. Потому что при длительных тренировках сам не раз сталкивался с тем, что пока ты тренируешься, ты не замечаешь, как солнце обжигает кожу», — добавил Латынин.

Сколько должна продолжаться тренировка

По словам специалиста, лучше всего в жаркие дни уменьшить интенсивность и продолжительность упражнений. А также следует делать больше перерывов.

«Стоит прислушиваться к вашему телу. Если чувствуете малейшую слабость, тошноту, головокружение, остановитесь немножко, отдохните. Все наладилось? Можно опять возвращаться к тренировке», — рассказал тренер.

Как он уточняет, занятия стоит завершить, если появились синдромы перегрева. Среди них эксперт перечислил потоотделение, жар, учащенный пульс, слабость, путаницу сознания.

«В заключении скажу, что лето — прекрасное время года, и при определенных правилах, которые мы можем выполнять, тренировка будет не только эффективной, но и приятной и полезной», — подытожил Латынин.

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