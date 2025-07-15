Госдума приняла закон о защите религиозных символов

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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Проект прошел второе и третье чтение.

Государственная дума РФ приняла закон о защите религиозных символов традиционных вероисповеданий России. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.

Цель нового законопроекта — защитить символы веры и чувства верующих.

В сообщении нижней палаты парламента уточняется, что нововведение успешно прошло второе и третье чтение. Согласно документу, теперь СМИ и блогерам запрещено использовать изображения культовых зданий и объектов с религиозными символами. При этом фильмы на историческую тему не попадают под запрет. Об этом ранее заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Важно понимать, что если при продаже тематических товаров они могут быть осквернены, то использовать фотографии с религиозными объектами также нельзя. Исключение составляют исторические изображения с указанием периода, когда символов не было, или случаи, где произведение не затрагивает религиозные чувства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предложили увеличить новогодние праздники.