Сколько живет еда: как не отравиться шаурмой и пирожками в жару

Фото, видео: © РИА Новости/Руслан Кривобок; 5-tv.ru

В такую погоду болезнетворные микробы в пище размножаются с удвоенной силой.

За последнюю неделю в России, особенно в центральных и южных регионах, резко выросли случаи отравления в точках общепита. Специалисты связывают это с жарой. Эксперты отмечают: летом требования к производству и хранению готовых блюд должны быть строже. Об этом сегодня говорили в пресс-центре «Известий». Корреспондент «Известий» Илья Аникеев прошелся по популярным местам и в этом убедился.

Продавец ловко заворачивает в лаваш ингредиенты, которые лежат на раскаленной витрине.

Когда были приготовлены эти утомленные солнцем пирожки и как долго румянится курица-гриль, торговец не ведает. Говорит, осталось от сменщика.

На свой страх и риск берем шаурму и вот что видим.

«На шаурме, которую мы купили, на лаваше можно рассмотреть маленькие черные точки. Очень похоже на плесень. Скорее всего, лаваш засох на солнце и, чтобы придать ему пластичность и товарный вид, его смачивали водой. А вода способствует распространению бактерий. Сейчас посмотрим, что у нее внутри. Ну вот, можно увидеть розовую жидкость. Скорее всего, это от мяса, то есть курица была плохо прожарена. Еще и неизвестно, сколько она пролежала и в каких условиях хранилась», — рассказывает корреспондент.

В жару уличная еда становится в несколько раз опаснее. Болезнетворные микробы в пище размножаются с удвоенной силой. Понимая это, продавец хот-догов в Петербурге все равно работает без перчаток.

В жаркую погоду срок хранения готовой пищи сокращается. Шаурму и хот-доги лучше съедать в первый час после приготовления. У чебурека и беляша есть пара часов. Пирожки с капустой — самые устойчивые к высоким температурам. А вот от сладкого в жару лучше отказаться.

«Кондитерские изделия, где используются те же заварные кремы, торты, пирожные. Вот это в первую очередь, и особенно, если они ненадлежащим образом хранились», — отметил главный врач клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Зайндуин Зайнудинов.

По условиям хранения приготовленной еды есть вопросы и к торговцам на пляжах.

Эта женщина продает кукурузу в пластиковом ведре и очень недовольна вниманием журналистов.

От жары портятся, похоже, и люди. В Петербурге уборщик подмел пол на кухне, а потом высыпал весь мусор из совка прямо в кастрюлю с супом.

Перегрелись и московские голуби. Птицы забрались в ларек шаурмы и беспрепятственно поедают жареную курицу.

А в Дагестане попасть в киоск коту помешал лишний вес. Выглядит не очень гигиенично.

Все равно, что кота в мешке, заказывать доставку еды в жару. В термосумках курьеров отсутствует функция охлаждения.

«Салаты из разных компонентов, собранные и заправленные соусом. Мало того, что невозможно быть уверенным, что каждый из этих компонентов был свежим, он был правильно порезан. Это в любом случае множество ручных операций, которые кто-то выполняет, и мы этого не увидим и не узнаем», — отметила заместитель директора по научной работе федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталия Ефимочкина.

Быть внимательным к тому, что и где ешь, нужно не только во время аномальной жары. Иначе быстрый перекус может закончиться, в лучшем случае, длительным лечением.