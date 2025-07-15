Владимир Путин провел встречу с президентом РАН Красниковым

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Обсудили, в том числе, разработки в сфере обороны.

В Российской академии наук удалось добиться уникальных результатов в области обороны. В частности, по гиперзвуковой технике. Об этом сегодня Владимиру Путину на встрече в Кремле рассказал президент РАН Геннадий Красников.

Он подчеркнул, что все исследования в этой сфере востребованы и согласовываются с конструкторами и технологами. Кроме того, наши специалисты продолжают тесное сотрудничество с зарубежными коллегами.

«В качестве примера международных событий: в прошлом году в „Сириусе“ провели XXII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии совместно с ЮНЕСКО и ИЮПАК — это международный союз [теоретической и прикладной химии]. Там было более четырех тысяч участников из 39 стран. Выдающиеся ученые приехали, сделали доклады. Причем приехал нобелевский лауреат по химии из Израиля, он сделал просто потрясающий доклад, приехал в „Сириус“. То есть у нас развивается совместная международная деятельность», — рассказал президент Российской академии наук Геннадий Красников.

Геннадий Красников также рассказал о проводимой работе в области образования. РАН совместно с Минпросвещения создадут единые учебники по естественным наукам для общего и среднего образования к 2027 году.