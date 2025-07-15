«Сумма получилась внушительной»: Соседов о стоимости операции по пересадке волос

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Музыкальный эксперт посетил процедуру в столичной клинике две недели назад.

Стоимость операции по пересадке волос оказалась внушительной, но сам процесс не был болезненным. Такими подробностями музыкальный критик Сергей Соседов поделился в беседе с URA.RU.

Процедуру Соседову сделали две недели назад в столичной клинике.

«Операция стоит двести тысяч рублей. Все, конечно, зависит от количества графтов. Мне требовалось пересадить много волос, поэтому сумма получилась такой внушительной. Но, честно признаюсь, я сам двести тысяч не потратил. В клинике мне сделали очень хорошую скидку», — поделился Соседов.

Как признался Сергей, инициатором операции стал не он. Его уговорил товарищ, который дал контакты проверенных врачей. Соседов рассказал, что сам бы не решился, но теперь ни о чем не жалеет.

Обязательным пунктом на пути к шикарным волосам стало обследование. В том числе у Соседова проверили свертываемость крови. Также во время подготовки к операции ему пришлось побрить голову наголо.

«Конечно, у меня было волнение, но небольшое. Я не скрывал, что собираюсь на операцию. Сразу маме сказал об этом. Она стала переживать, говорила мне: „Подумай, наверное, это больно“. Но с анестезией не больно совершенно», — рассказал Соседов.

Как уточнил Сергей, результатом он доволен. Врачи обещали ему к Новому году появление новых волос. Также критик посоветовал не бояться тем, кто хочет сделать эту операцию, и идти после того, как выпадут все волосы, иначе процедуру придется делать повторно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что операция Сергея Соседова длилась больше 13 часов.