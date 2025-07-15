«Баба-ягодка опять»: Виктория Боня показала результат бьюти-процедуры

Фото, видео: © РИА Новости/Асатур Есаянц; Telegram/Виктория Боня/v_bonya; 5-tv.ru

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Косметологическая услуга помогла исправить последствия операции, сделанной в 2023 году.

На увеличение губ телеведущую Викторию Боню подтолкнула асимметрия лица. Результат бьюти-процедуры звезда показала в Telegram-канале.

«Смотрите, как прикольно получилось. Они будут естественные, но мне нравится, что этой асимметрии больше нет. Что она прям поднялась. Я очень довольна. <…> Баба-ягодка опять, девочки», — поделилась Боня.

Непропорциональность губ стала результатом пластики Виктории — в 2023 году она меняла форму век и разрез глаз. Также хирург сделал ей импланты возле носа, чтобы он во время процесса старения «не поплыл» и не стал больше. Но во время операции врач задел нерв, и у Бони «упала» губа и стала похожа на «сосиску».

За 45 лет жизни Виктории ее лицо претерпело не мало изменений. Боня пробовала и подтяжку лица, и «устранение» носогубных складок, и темпоральную подтяжку бровей. Сейчас телеведущая наконец-то довольна результатом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Боня пустилась во все тяжкие и решила вспомнить молодость. Она примерила на себе образ из 2000-х.