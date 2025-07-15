Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Музыкант посетил презентацию нового альбома певицы Elena Jaya.

Российский музыкант, основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов считает, что знаки зодиака — психотип человека. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на презентации нового альбома певицы Elena Jaya.

По словам музыканта, знаки зодиака — высшая система, которая проверена веками.

«Знаки зодиака — это статистика. Знаки зодиака описывают психотип, но в этот психотип помещена сущность, которая и влияет на вас. Есть ты сам и сущность. Именно поэтому иногда происходит разница. Твоя личность дает реакции, а сущность управляет психотипом», — поделился солист «Агаты Кристи».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вадим Самойлов обратился к участникам СВО во время своего выступления на «Алых парусах-2025», которое прошло на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В частности, музыкант поблагодарил российских бойцов. По его мнению, этот масштабный выпускной, как и другие праздники, не состоялся бы, если бы не усилия наших солдат на фронте.