Ракова рассказала об отборе участников Большой арктической экспедиции

Фото: Департамент образования г. Москвы

14 столичных школьников и студентов колледжей изучат побережье моря Лаптевых.

Более 5000 столичных школьников и студентов колледжей приняли участие в отборе на Большую арктическую экспедицию, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По итогам четырех испытаний были отобраны 14 старшеклассников и студентов колледжей. Участники мероприятия под руководством известного полярного путешественника Матвея Шпаро отправятся на Крайний Север, где благоустроят мемориальный комплекс и проведут научные исследования.

«В этом году 14 самых подготовленных и отважных ребят отправятся в это путешествие. Отбор участников состоял из нескольких этапов: Арктического диктанта, приключенческой игры, конкурсов профессионального мастерства и учебно-тренировочных сборов в Карелии, где школьники и студенты колледжей приняли участие в 60-километровом походе под руководством профессиональных инструкторов. В число финалистов вошли 8 школьников и 6 студентов колледжей, каждый из которых будет выполнять в экспедиции свою задачу», — сообщила Анастасия Ракова.

Впервые столичный Департамент образования и науки организовал Большую арктическую экспедицию в 2018 году. В этот раз она приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Путешествие начнется во второй половине августа и продлится около двух недель. 14 школьников и студентов колледжей отправятся на полуостров Таймыр. Ребята разделятся на два отряда: волонтеры-строители займутся благоустройством территории мемориального комплекса летчиков и зимовщиков на самой северной точке Евразии — мысе Челюскин, а исследователи преодолеют маршрут протяженностью около 70 километров и изучат флору побережья моря Лаптевых. После экспедиции участники представят свои достижения на масштабной научной конференции.

Арктика — не единственная точка земного шара, где побывали столичные школьники. Так, в ноябре 2024-го 13 юных москвичей впервые отправились в Антарктиду.