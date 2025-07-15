Главную икону ВМФ впервые доставили в Кронштадт
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Главную икону ВМФ впервые доставили в Кронштадт
Фото, видео: 5-tv.ru
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Также, по традиции, в Никольский морской собор привезли мощи святого праведного воина Феодора Ушакова.
Главную святыню военнослужащих военно-морского флота, икону святого Андрея Первозванного, впервые доставили в Кронштадт.
В преддверии Дня ВМФ также, по уже состоявшейся традиции, из Санаксарского мужского монастыря в Мордовии привезли мощи святого праведного воина Феодора Ушакова.
Обе реликвии поместили в Никольский морской собор, где его настоятель архимандрит Алексий проведет молебен.