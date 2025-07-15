Министр спорта РФ: работаем над возвращением россиян в мировой спорт

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Одна из первоочередных задач — полноценное участие РФ в Олимпиаде-2028 в США.

Около четырех тысяч российских спортсменов в 28 видах спорта получили допуск к участию в международных соревнованиях. Об этом сообщил Михаил Дегтярев на итоговом заседании коллегии министерства спорта.

Он подчеркнул, что отношения с международными федерациями находятся в разной степени потепления. Первоочередной задачей глава ведомства назвал возвращение российских спортсменов на мировую спортивную арену, в том числе их полноценное участие в Олимпиаде-2028 года, которая пройдет в США.

«Всего 150 наших граждан России в разных организациях работают. Со всеми мы на контакте. В зимних видах спорта ситуация сложнее, чем в летних, потому что в руководящих органах много людей из западной Европы и скандинавских стран рассматривают незапретное участие наших спортсменов в международной арене как недобросовестную конкуренцию, очевидно. Тем не менее, и здесь у нас есть подвижки», — рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

На встрече обсудили также меры поддержки массового и детско-юношеского спорта, создание условий для подготовки кадров в области физической культуры и спорта. Михаил Дегтярев подчеркнул: развитию спортивной инфраструктуры в новых регионах уделяется особое внимание.

В прошлом году на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей построены новые и восстановлены спортивные объекты. Десятки учреждений получили новое оборудование. Объем финансирования в ближайшие три года превысит пять с половиной миллиардов рублей.