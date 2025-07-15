Вину не признают: новые детали дела об афере с квартирой Ларисы Долиной

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Подсудимые намерены обжаловать арест и считают себя жертвами.

Новые детали громкого дела о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной. Сегодня в Москве пройдут судебные слушания, где подсудимые планируют обжаловать свой арест. Их адвокаты настаивают: подзащитные сами стали жертвами мошенников. Якобы вред народной артистке они причинять не хотели и ничего не знали о преступной схеме.

Год назад певица пострадала от действий телефонных аферистов и чуть не лишилась элитной квартиры. В деталях резонансного процесса разбирался корреспондент «Известий» Хаирбек Алмакаев.

Сегодня в Мосгорсуде обжалуют меру пресечения задержанной по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной.

История, перевернувшая в жизни Ларисы Долиной все с ног на голову, произошла почти год назад. Тогда группа мошенников, пользуясь доверчивостью народной артистки, чуть было не лишила ее квартиры и всех сбережений. Чтобы спасти собственность и то, что еще не успели украсть, певица придала историю огласке.

«Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины. И только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды», — заявляла народная артистка России Лариса Долина.

Злоумышленники обманом заставили Долину продать квартиру и перевести им вырученные за сделку деньги. В итоге вместо привычной светской хроники певица надолго попала в криминальную. Истинный масштаб трагедии она осознала только тогда, когда к элитному дому приехали неизвестные и попробовали попасть в апартаменты.

Долина отказалась отдавать ключи новым владельцам и обратилась в суд, чтобы вернуть жилье. Народной артистке удалось отстоять права на свою жилплощадь. Но судебная эпопея еще далека от завершения. Полина Лурье считает себя добросовестной покупательницей квартиры и не собирается мириться с постановлением.

Параллельно стражи порядка возбудили уголовное дело и задержали подозреваемых. Их обвиняют в мошенничестве, и, по версии следствия, они причастны к другим преступлениям. Однако подсудимые уверяют, что они сами — жертвы.

Другой обвиняемый, дроппер Андрей Основа, передал соучастникам свою карту для вывода средств. Нам удалось пообщаться с его матерью.

«Он продал карту, что ему в Telegram какие-то люди посулили какое-то вознаграждение денежное. Повелся, не знаю почему. Тем более такая мизерная сумма. Ребенок попал в ситуацию и сам стал жертвой», — считает мать Андрея Основы Елена.

Пока Ларису Долину в кулуарах Мосгорсуда никто не видел. Но, судя по всему, стратегия защиты у подсудимых от этого не изменится. Никто из них пока не изъявил желания покаяться и признать вину.