Фото, видео: www.globallookpress.com/Sven Hoppe; 5-tv.ru

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Сам же американский лидер уверен в победе России в украинском конфликте.

В Европе недовольны мягкой позицией Трампа в отношении России. В ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме президент США пригрозил ввести жесткие пошлины для России и ее торговых партнеров, если Москва и Киев не смогут достичь соглашения о прекращении конфликта за 50 дней. Эти меры европейские страны посчитали недостаточно радикальными.

А обозначенный срок, по их мнению, даст дополнительное время Кремлю, отметила немецкая газета Spiegel. Несмотря на угрозы, сам Трамп уверен в победе России, об этом сообщило Politico. Да и в целом эксперты сходятся во мнении, что даже если США и введут стопроцентные тарифы, на нашей стране это никак не отразится.

«Трамп любит угрожать, он собирается ввести чудовищные санкции, которые мало отразятся на России, но нанесут больший ущерб другим торговым партнерам и, возможно, ввергнут мир в глубокую депрессию. Победа Киева нереальна. Это бред. Это абсолютно невозможно. Попытки добиться этого приведут западные страны к банкротству. Украинская разведка подает ложные данные, и, к сожалению, Трампу скармливают эту же ложную информацию. Он не видит реальной картины», — считает подполковник США в отставке Эрл Расмуссен.

Трамп также объявил о заключении выгодной для него сделки, в рамках которой координацией поставок оружия Украине будет заниматься НАТО. Оплачивать ее будет Евросоюз.

Американский лидер отметил, что раньше всего боеприпасы и комплексы ПВО могут быть отправлены в Германию, откуда затем они поступят на Украину.