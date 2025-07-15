Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он назвал Россию своим домом.

Дэниэл Ричард Мартиндейл, уроженец Нью-Йорка, США, стал гражданином России и был награжден орденом Донецкой Народной Республики (ДНР) за помощь в проведении специальной военной операции.

В период с 2022 по 2024 год житель подконтрольной киевскому режиму территории предоставлял российской стороне информацию о местонахождении подразделений боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ноябре 2024 года он был эвакуирован из зоны боевых действий.

В ходе мероприятия выступил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что действия Мартиндейла способствовали успеху российских военных в освобождении Курахово.

«Эта мечта для меня вселилась в сердце 10 лет назад. Россия — это не только мой дом, но и моя семья», — сказал сам американец после получения паспорта.

В ноябре прошлого года 5-tv.ru сообщал, что Мартиндейл сообщил, что в течение двух лет предоставлял информацию для Российской Федерации. Эти данные неоднократно применялись для нанесения ударов по инфраструктуре, военной технике и личному составу украинской армии.

Кроме того, Мартиндейл рассказал, что украинские военные не видят смысла в продолжении боевых действий.