Фото: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP

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Введение торговых пошлин скорее ударит по США, нежели по Москве.

Угрожающая риторика Дональда Трампа, касающаяся возможного введения 100-процентных пошлин против России, скорее носит демонстративный и внутреннеполитический характер, чем представляет собой реальную экономическую угрозу. Об этом заявил в интервью URA.RU заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

По его словам, подобные шаги напоминают «намерение отморозить уши назло маме» и могут ударить по самим США. Эксперт отметил, что с экономической точки зрения Россия и США сегодня практически не связаны — даже до 2022 года сотрудничество ограничивалось узкими областями, вроде космоса. А после начала специальной военной операции связи между двумя странами оказались сведены к минимуму.

Введение пошлин, таким образом, ударит прежде всего по американским компаниям, которые все еще закупают у России уран, титан и другие критически важные ресурсы.

Ранее Трамп заявил, что введет новые пошлины, если в течение 50 дней не произойдет прогресс в переговорах по Украине. В то же время в США усиливается давление на администрацию в сторону расширения военной помощи Киеву. Однако, по мнению Семибратова, такой курс выглядит несбалансированным и может навредить американским интересам.

На фоне происходящего страны НАТО внимательно следят за реакцией России на заявления Вашингтона. Тем не менее, реальные последствия от угроз Трампа вряд ли выйдут за рамки политической риторики и не изменят баланса сил.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Трамп считает победу России в конфликте на Украине вопросом времени.