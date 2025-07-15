В Красноярске мужчина до смерти забил возлюбленную и расчленил ее тело

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому/krksledkom; 5-tv.ru

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Накануне пара поругалась.

В Красноярске мужчина забил до смерти свою возлюбленную, а потом расчленил ее тело. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Мужчину уже задержали. Отмечается, что поиски пропавшей женщины начались после заявления о пропаже в правоохранительные органы от ее подруги от 2 июля.

По данным следствия, убийство произошло вечером 10 июня. В тот день мужчина вернулся из командировки домой, и между парой произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес сожительнице несколько ударов кулаками по туловищу.

На утро он обнаружил возлюбленную без признаков жизни. Чтобы скрыть следы преступления и избежать уголовной ответственности, он расчленил тело, упаковал останки в пакеты, вывез их на автобусе и такси и оставил в разных частях города, уточняется в ведомстве.

В отношении красноярца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), в ходе допроса он полностью признал свою вину.

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