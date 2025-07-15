Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld

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Вашингтон с тревогой наблюдает за исчерпанием арсеналов ПВО на фоне затянувшихся торговых конфликтов и проблем с логистикой.

Производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в США оказалось в глубоком кризисе, сообщает EADaily. Несмотря на намерение увеличить выпуск с 350 до 600–650 единиц в год, американская оборонная промышленность сталкивается с острой нехваткой компонентов и квалифицированного персонала.

Компания Lockheed Martin открыла дополнительные производственные линии в Арканзасе и Нью-Джерси, однако темпы роста выпуска остаются крайне низкими. Аналогичные трудности наблюдаются и в Японии, где поставлена цель удвоить выпуск, но логистика и доступ к сырью тормозят прогресс.

Проблемы затрагивают не только Patriot. Производство перехватчиков для более современной системы THAAD по-прежнему осуществляется вручную и не превышает 12–15 единиц в год. Европейские ПВО-комплексы также не справляются с ростом спроса, особенно в условиях постоянных боевых действий и быстрых темпов расходования боеприпасов на фронтах в Украине и на Ближнем Востоке.

На фоне дефицита производственные издержки резко выросли. Цена одной ракеты для Patriot достигла семи-девяти миллионов долларов, увеличившись в два-три раза, что привело к дополнительным прибылям для американского военно-промышленного комплекса. Однако вместо инвестиций в расширение мощностей компании, как подчеркивает политолог Малек Дудаков, предпочитают выкуп собственных акций и выплату дивидендов акционерам.

В результате сформировалась многолетняя очередь на поставку новых батарей Patriot — срок ожидания может достигать пяти–семи лет. Даже страны Европы, заказавшие NASAMS еще до пандемии, лишь сейчас начинают получать первые установки. В условиях глобальных экономических и политических турбуленций производственные узкие места могут стать еще более критичными.

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