Здание рухнуло на людей в Тбилиси

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kulumbegashvili Tamuna; 5-tv.ru

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Есть данные о двух пострадавших.

Число жертв обрушения дома в Тбилиси возросло до двух. На месте продолжается разбор завалов. Спасатели ищут выживших. А пострадавших временно разместили в гостинице.

Между тем в соцсетях расходятся трогательные кадры воссоединения супругов.

Мэрия Тбилиси предлагала расселить жильцов, поскольку дом был аварийным. Но согласились не все. Теперь здание, вероятнее всего, полностью снесут.

Ранее 5-tv.ru писал, что потолок обрушился в московском ТРЦ «Ривьера». Все случилось на парковке. Приводились данные об одном пострадавшем.