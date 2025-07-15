Германия передаст Украине американские системы Patriot

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld; 5-tv.ru

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Сейчас идут переговоры о покупке сразу двух зенитно-ракетных комплексов.

Германия первой встала в очередь за американскими системами Patriot. Вот только не для себя, а для режима Зеленского. Переговоры о покупке сразу двух зенитно-ракетных комплексов стоимостью миллиард долларов каждый идут прямо сейчас. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Но даже если стороны оперативно достигнут соглашения, передача Киеву займет несколько месяцев. А для себя Берлин запросил у Вашингтона пусковые установки «Тайфун» для запуска дальнобойных ракет.

«Ключевым фактором является то, что дальность действия этих систем вооружения значительно превышает ту, что мы имеем сейчас в Европе. Это означает, что Германия может серьезно усилить собственный оборонный потенциал и возможности ведения огня», — заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Системы «Тайфун» предназначены, в том числе, для ракет «Томагавк». В то время как немецкий Taurus бьет примерно на 500 километров, дальность полета американского снаряда в пять раз выше.

На этом фоне Писториусу припомнили его же призывы «наносить удары вглубь России». Экс-министр иностранных дел Австрии сравнила его слова с высказываниями Геббельса. Кроме того, Карин Кнайсль возмутило заявление немецкого министра о готовности убивать российских военных.