Трамп считает победу России в конфликте на Украине вопросом времени

Фото: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP

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При этом ранее президент США выдвинул РФ ультиматум.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия одержит победу в украинском конфликте. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, глава американского государства не сомневается в том, кто одержит вверх в этом противостоянии.

«Трамп считает, что Россия победит в конфликте, и вопрос только в том, сколько времени на это потребуется», — пишет издание.

Кроме того, президент США считает, что Москва имеет преимущество в ведении боевых действий. Источник Politico подчеркнул, что у российской стороны более крупная экономика и армия, чем у Украины.

В понедельник Дональд Трамп выдвинул РФ ультиматум по украинскому конфликту. Американский лидер дал Москве 50 дней на то, чтобы завершить боевые действия. При этом президент США намерен и дальше поддерживать киевский режим, поставляя ему европейское оружие. Еще Трамп пригрозил России введением вторичных санкций. Однако такой шаг в ЕС восприняли достаточно противоречиво.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас раскритиковала заявление Трампа о 50-дневном сроке до введения санкций против РФ.