Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Западные страны не хотят признавать правду о конфликте на Украине.

Президент США Дональд Трамп не видит целиком картину происходящего на Украине из-за того, что Киев предоставляет ложные сведения об обстановке на фронте. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

«Украинская разведка подает ложные данные, и, к сожалению, Трампу скармливают ту же ложную информацию. Он не видит реальной картины. Россия побеждает — а он не любит проигрывать. Ни один президент не любит признавать поражение», — заметил политолог.

Он подчеркнул, что Киеву не побелить Москву, и чем больше власти Незалежной и ее сторонники тянут с переговорами, тем больше территорий будет потеряно. А попытки добиться победы над Россией приведут к банкротству государств, которые поддерживают Украину.

Кроме того, добавил политолог, стремление стран Запада «измотать Россию» санкциями, очевидно, не дало нужного эффекта, лишь ударило по ним самим. Поэтому они тоже фабрикуют информацию, чтобы представить ситуацию лучше, чем она есть на самом деле.

«Запад просто не хочет признавать правду. Если хотя бы они ее приняли, им бы пришло в голову: «О, возможно, нам нужно положить конец этому конфликту», — заявил Расмуссен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп выдвинул России ультиматум по украинскому конфликту.