Калечат ноги и спину? Чем опасно ношение кроксов

Фото: www.globallookpress.com/Jürgen Schwarz

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Без необходимой амортизации ноги не способны справляться с нагрузкой.

Популярные среди россиян кроксы, на первый взгляд, — отличный легкий выбор для лета: водоотталкивающие и удобные. Однако, как предупредила врач-дерматолог и инфекционист Марият Мухина в беседе с Life.ru, любовь к резиновой обуви может иметь серьезные последствия для здоровья.

По словам специалиста, основная угроза заключается в недостаточной вентиляции и защите стопы. Резина способна создавать парниковый эффект, что провоцирует размножение бактерий и грибков, увеличивая риск кожных инфекций, особенно у людей с диабетом и предрасположенностью к дерматологическим заболеваниям.

Кроме кожных проблем, ношение кроксов может вызвать нарушения в опорно-двигательном аппарате. Мухина подчеркнула, что отсутствие амортизации и поддержки свода стопы может привести к плоскостопию, мозолям и ухудшению осанки, что, в свою очередь, вызывает боли в спине и суставах, а также способствует прогрессированию остеохондроза.

Без необходимой амортизации ноги не способны справляться с нагрузкой, что вызывает перенапряжение, хроническую боль и ограничение подвижности. Стопа является основой амортизации для всего опорно-двигательного аппарата, и нарушения в ее функции могут привести к смещению оси тела и ухудшению двигательных функций.

Резиновая обувь предназначена в основном для узкоспециализированных целей и не рекомендуется для длительной ходьбы или повседневного использования. Такой тип обуви лучше всего подходит для санитарных помещений или для тех специалистов, кому необходимо работать в сидячем положении.

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