Качественная вырезка: как выбрать мясо на рынке и миновать просрочку

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Нужно присматриваться к следам возможной обработки продукта.

Мясо относится к категории скоропортящихся продуктов, и его свежесть напрямую влияет на безопасность приготовленного блюда. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Полина Кулач.

Цвет свинины варьируется от светло-розового до насыщенно-красного, говядина имеет оттенки от ярко-розового до темно-красного, тогда как баранина характеризуется светло-красным или красным цветом. Многие покупатели выбирают мясо по цвету, стараясь избегать кусочков с серым налетом и видимой слизью. Однако, как подчеркнула специалист, недобросовестные продавцы научились маскировать эти недостатки.

Чтобы придать мясу привлекательный вид и создать иллюзию свежести, в него могут добавлять растворы каррагинана, фосфатов и нитратов. Эти добавки помогают удерживать влагу, увеличивают вес и скрывают признаки старения продукта. К тому же, с помощью марганцовки потерянный запах устраняют, но это оставляет розоватый налет на жировых отложениях. Некоторые продавцы также используют лед или обрабатывают мясо угарным газом, что позволяет сохранить его внешний вид свежим на несколько дней дольше.

Как отметила специалист, важно обращать внимание на возможные следы обработки. У свинины жир имеет белый или кремовый цвет, говядины — желтоватый, баранины — белый или бледно-желтый. Ненормальный розовый оттенок может указывать на обработку. Запах свежего мяса должен быть легким и натуральным, без кислых или химических оттенков. Если мясо выглядит слишком ярким или выделяет избыточное количество жидкости, это должно насторожить покупателя.

Не менее важно следить за условиями хранения мяса. Если оно находится на прилавке при комнатной температуре продолжительное время, это может сигнализировать о его несвежести.

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