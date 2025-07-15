Затонувший город на Иссык-Куле: что скрывает дно древнего озера

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Поготов; 5-tv.ru

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На глубине более пяти метров скрывается бесценное историческое наследие.

Тайны затопленного города исследуют наши ученые в Киргизии. На знаменитом озере Иссык-Куль работает экспедиция Русского географического общества (РГО). Установлено, что древнее поселение было основано здесь еще в X веке. Спустя пять столетий в результате землетрясений город ушел под воду.

Сейчас на глубине более пяти метров скрывается бесценное историческое наследие. Чтобы его изучить, специалисты используют подводные дроны. О том, какие уникальные открытия уже удалось сделать, знает корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Тянь-Шань во всей своей красе: горный массив, огромные пятитысячники и озеро Иссык-Куль — бессточное, с соленой водой, которое хранит много загадок и тайн. По словам археологов, открытий здесь хватит на несколько поколений вперед.

Чего только стоит город, затопленный в XV веке в результате землетрясения. В один момент средневековый мегаполис на Шелковом пути ушел под воду. Катастрофу сравнивают с трагедией в Помпеях.

Затопленный город сейчас исследуют участники экспедиции Русского географического общества по основным маршрутам Семенова-Тян-Шанского. Идут по его следам с новыми технологиями.

Нашли жернов, следы пожаров, развалины мавзолея, подняли со дна вазы. Все говорит о том, что это была развитая территория до сейсмокатастрофы.

«На этой территории практически полностью меняется стиль хозяйства, меняется население, меняется культура. Если люди до этого жили в городах, занимались земледелием, то после этого начинается опустошение, сюда приходят кочевники», — говорит руководитель экспедиции, младший научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН Максим Меньшиков.

В XIX веке озеро и его окрестности впервые исследовал великий русский ученый и путешественник Петр Семенов-Тян-Шанский. Почетную приставку к фамилии ему присвоили в честь гор, которые он открыл всему миру и науке.

«Он собственными глазами видел каталанскую карту, на которой был обозначен христианский монастырь на северо-восточном побережье Иссык-Куля. Это древний монастырь, в котором хранились мощи святого апостола Матфея, и монастырь ушел под воду», — говорит участник экспедиции РГО, исследователь-биограф семьи Семеновых-Тян-Шанских Александр Богданов.

Монастырь так и не нашел, а вот горную систему Тянь-Шань подробно описал — образцы пород, флору и фауну. И сейчас участники экспедиции — геологи, археологи, ботаники — дополняют его картину. Последние исследуют изменение флоры, сравнивая современные данные с гербариями Семенова-Тян-Шанского.

«Мы порядка 20-30 растений уже отметили, которые и он отмечал в своих списках. Уже одна точно особенность, которую мы отметили, то, что флора синантропизируется. То есть человек привносит свои изменения в нее, и теперь она становится более рудеральной, сорной», — говорит био-географ, участник экспедиции Максим Леготин.

А сейсмологи выясняют периодичность землетрясений в этом районе, которые сильно влияют на ландшафт, меняют русла рек. Последнее серьезное здесь произошло в 1911 году.

«На протяжении 250 километров в один момент горы поднялись на высоты от восьми до 12 метров за буквально несколько секунд. Мы копали траншеи в глубину и смотрели, сколько землетрясений произошло вглубь веков. Каждые две тысячи лет происходила сейсмическая активизация, потом две тысячи лет шло сейсмическое затишье», — говорит научный руководитель экспедиции РГО, старший научный сотрудник Института физики земли им. О. Ю. Шмидта РАН Андрей Стрельников.

Петр Семенов-Тян-Шанский во время экспедиции задокументировал и петроглифы — огромные валуны, оставшиеся после ледника. Со временем на них проступил «загар», и люди использовали их как холсты. По факту — это картинная галерея — с третьего тысячелетия до нашей эры…

Датировка рисунков — самое сложное в работе археологов. Пока могут определить только стилистически и говорить только о примерном периоде. К примеру, это изображение горного козла нанесли примерно в первом тысячелетии до нашей эры.

Развитие технологий в дальнейшем поможет установить точные даты этих рисунков. Поэтому ученые делают онлайн-карту петроглифов, 3D-модели камней. Такой виртуальный музей, чтобы сохранить памятник, растянувшийся на несколько километров. Тем самым продолжая работу великого русского исследователя.