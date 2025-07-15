Эквадор экстрадирует обвиняемого в хищении шести млн рублей россиянина
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Подозреваемый оформлял пособия по инвалидности, но на деле эту помощь никто не получал.
Эквадор экстрадирует в Россию обвиняемого в хищении шести миллионов рублей. По версии следствия, он вывел деньги из Фонда пенсионного и социального страхования.
Подозреваемый оформлял пособия по инвалидности, но на деле эту помощь никто не получал. После вывода крупной суммы он скрылся за рубежом.
По поручению Генпрокуратуры предполагаемого мошенника объявили в международный розыск. Задержали его в Эквадоре. И теперь вернут в Россию транзитом через Панаму и Турцию.