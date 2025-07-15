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Премьер-министр Венгрии считает, что Европа не должна содержать армию киевского режима, учитывая все ужасы, которые там происходят.

В Европе далеко не все согласны поддерживать Украину. Так, от финансирования поставок отказалась Венгрия. Более того, премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Европейский союз должен выступить против принудительной мобилизации на Украине.

Он потребовал расследовать действия украинского ТЦК после того, как сотрудники до смерти избили венгерского гражданина. Как подчеркнул Орбан, эти преступления лишь отдаляют Киев от вступления в ЕС.

«Я лично сидел на том заседании совета, где Зеленский заявил, что нужно содержать армию в миллион человек. Украина готова выставить такое количество (боевиков. — Прим. ред.), а содержать всю эту миллионную украинскую армию со всеми ужасами, что там происходят, должен будет Евросоюз», — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

О том, что на Украине идет охота на людей, заявил и министр иностранных дел Венгрии. Петер Сийярто подчеркнул, что европейские политики закрывают глаза на репрессии со стороны Киева. И этот вопрос Будапешт намерен поднять на сегодняшнем саммите глав МИД ЕС.