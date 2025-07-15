Есть у всех на кухне: раскрыт самый эффективный способ восполнения дефицита йода

Фото: 5-tv.ru

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Недостаток этого микроэлемента в организме негативно сказывается на здоровье.

Йодирование поваренной соли является наиболее эффективным и безопасным способом борьбы с нехваткой йода. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач высшей категории, эндокринолог Ольга Яцишина.

Йод играет ключевую роль в структуре гормонов щитовидной железы, которые жизненно необходимы для нормального функционирования человеческого организма.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более двух миллиардов людей живут в условиях нехватки микроэлемента, и в России не существует ни одного региона, где население не подвергалось бы риску заболеваний, связанных с его дефицитом.

Проводя йодирование соли, можно обеспечить доступность йода для всех групп населения максимально экономично и просто. Однако для тех, кто попадает в группы риска развития заболеваний, связанных с дефицитом йода (например, беременные и кормящие женщины, дети до двух лет), предусматривается дополнительная йодная профилактика с использованием препаратов йодида калия.

По словам специалиста, также хорошим источником йода являются морепродукты, такие как треска, хек, тунец и пикша, другие морские продукты — креветки и мидии, водоросли, ламинария.

Врач не рекомендовала принимать йод в виде добавок самостоятельно. Если у пациента установлен или есть подозрение на дефицит йода, то врач может назначить йодсодержащее добавки, однако их нельзя брать по собственному усмотрению без предварительной консультации со специалистом.

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