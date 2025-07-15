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Кардиолог дал несколько рекомендаций.

Хронический стресс способен серьезно повлиять на здоровье сердечно-сосудистой системы, чтобы уменьшить его негативное воздействие, рекомендуется заниматься медитацией, практиковать глубокое дыхание, йогу или тайцзи — один из видов китайского боевого искусства. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал врач-кардиолог Иосиф Шубитидзе.

По словам специалиста, стресс активизирует симпатическую нервную систему, что приводит к учащению сердечных сокращений и повышению артериального давления. Постоянное воздействие стресса может вызывать хроническое воспаление, увеличение уровней холестерина и глюкозы в крови.

Люди, которые находятся в состоянии хронического стресса, часто прибегают к вредным привычкам, например, курят, и менее склонны к правильному питанию и физической активности. Это значительно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в числе которых инфаркт.

Шубитидзе отметил, что хронический стресс является одним из факторов риска для различных заболеваний сердца и сосудов, таких как гипертония, ишемическая болезнь сердца, аритмия, включая серьезные нарушения сердечного ритма, и кардиомиопатия.

Для защиты сердца от напряжения необходимо применять комплексный подход. Регулярно следует заниматься медитацией, глубоким дыханием, йогой или тайцзи. Работа с психологом или психотерапевтом может быть полезна для управления стрессом и освоения навыков адаптации к непростым ситуациям.

Физические нагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему и способствуют выделению эндорфинов, которые поднимают настроение. Важно также придерживаться сбалансированного рациона, богатого овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, нежирным белком и полезными жирами.

Кроме того, специалист рекомендовал ограничить потребление соли, сахара и насыщенных жиров, а также обеспечить себе качественный сон продолжительностью от семи до девяти часов в сутки.

На пользу пойдут также общение с близкими и поддержка со стороны окружающих. Стоит избегать курения и злоупотребления алкоголем, так как эти пагубные привычки могут ухудшить состояние сердечно-сосудистой системы. Регулярные медицинские осмотры помогут контролировать здоровье и обнаруживать возможные проблемы на ранних стадиях.

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