Запор на стоп: назван напиток, очищающий кишечник

Фото: www.globallookpress.com/Erik Reis - IKOstudio

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Он есть практически у каждого дома.

Одна чашка кофе (100 миллиграммов кофеина) снижает риск запоров на 20%. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на результаты исследования ученых.

Однако, уточняет издание, чрезмерное потребление этого бодрящего напитка (более 204 миллиграммов в день, что составляет примерно две чашки в день) может привести к обратному эффекту из-за обезвоживания. Это особенно актуально для людей младше 60 лет. У пожилых риск запоров при высоком потреблении кофеина снижается.

Кофе может быть полезен как слабительное, но важно соблюдать умеренность. Людям с сердечными заболеваниями или проблемами с давлением следует быть осторожными с кофеином.

Если человек не испытывает симпатии к кофе — это не проблема. В таком случае можно обратить внимание на чай — в одной чашке чая содержится от 20 до 70 миллиграммов кофеина.

Ранее, писал 5-tv.ru, россиян предупредили об опасности кофе в жару.