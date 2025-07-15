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Майя Санду под давлением Запада тянет страну к войне с РФ.

По данным нашей службы внешней разведки, НАТО превращает Молдавию в новый военный таран против России. Условия там идеальные.

Глава государства с иностранным паспортом, непокорные регионы в виде Гагаузии и Приднестровья, а также сотни тысяч человек, которых можно использовать как «пушечное мясо». Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Президент Молдавии Майя Санду под давлением Запада тянет страну к войне с Россией. Народу эта милитаризация не нравится, и оппозиция набирает вес на теме военного нейтралитета. Поэтому Майя Санду решила просто пересажать всех заметных оппозиционеров до парламентских выборов.

Сегодня должны были вынести приговор секретарю оппозиционного блока «Победа» Марине Таубер. Ей хотят дать 15 лет тюрьмы по уже обкатанной схеме — якобы за махинации с партийными деньгами.

«Суд отказал защите в проведении экспертиз, допросе свидетелей и исследовании документов, которые даже не были изучены. Прокурор завершил следствие без того, чтобы были выслушаны свидетели с нашей стороны», — рассказал адвокат Сергей Морару.

Оглашение приговора оппозиционерке перенесли на завтра. По всей вероятности, из-за того, что к зданию суда пришли тысячи людей — сторонников оппозиционного блока «Победа». Митинг проходит на фоне новости о том, что недавно на Украине погибли молдавские военнослужащие, которых Майя Санду зачем-то отправила на чужую войну. На полигон в Херсонской области прилетела российская ракета с кассетной боеголовкой. Четыре человека погибли, двое ранены.

«Если честно, новость — шок, потому что появляется вопрос, а что делают молдавские военные на Украине во время боевых действий? Такое ощущение, что кто-то пытается расширить войну и втянуть не просто декларативно республику Молдову, а прямо с действиями. У меня ощущение, что кто-то забыл 92-й год, кто-то забыл, как мальчиков привозили в гробу», — заявил лидер партии «Шос» Алексей Лунгу.

Идея с помощью Молдавии открыть второй фронт против России, напав на Приднестровье, — давняя мечта киевского режима, пропагандисты которого говорят об этом открыто.

Служба внешней разведки России опубликовала заявление, в котором перечисляет конкретные шаги молдавских властей в сторону эскалации: железные дороги переводятся на европейскую колею, усиливается пропускная способность мостов, аэродромы модернизируются для приема тяжелой военно-транспортной авиации.

«Главный удар в случае прямого конфликта НАТО с Россией, по замыслу Брюсселя, примут на себя сами молдаване. Именно они должны стать „пушечным мясом“ в ходе боевых действий с российскими войсками», — заявили в СВР.

«Молдавия утрачивает собственную независимость и превращается в очередной таран против России. Связано это с тем, что Украина сейчас несет колоссальные потери, но вот теперь доходит очередь до молдаван», — объяснил политолог Юрий Кнутов.

К чему приводит такая политика, жители Молдавии видят на примере своих соседей. И у себя такого не хотят.

«Мы нигде не хотим участвовать: ни в каких военных акциях, военных блоках, в НАТО и так далее. И как продвигает ту идеологию, ту милитаризацию нашего государства нынешняя власть — мы категорически против не просто как политики. Большинство граждан Молдовы против этого», — подчеркнул депутат от блока «Победа» Александр Суходольский.

Проблема в том, что молдавское большинство не может протестовать легальным способом. Как показали все прошедшие выборы, их реальный результат неважен, его всегда можно сфальсифицировать. Санду и ее европейские покровители никогда не отдадут власть мирным путем.