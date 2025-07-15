Актер Олег Тактаров о своих детях: разбросаны по всему миру

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Артист заявил, что его наследники — уже самостоятельные люди.

Актер и спортсмен Олег Тактаров поделился тем, что его дети «разбросаны по всему миру». Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле.

По словам артиста, все его наследники очень самостоятельные и свободно перемещаются по городам за границей.

«Первая все-таки моя мать, потом мои дети. Там дальше уже сестра, дядя, тетя. И дети мои по всей стране, по всему миру разбросаны. Они все очень самостоятельные», — отметил он.

Дети актера путешествуют со своими знакомыми и таким образом даже экономят.

«Они могут вдруг неожиданно оказаться в Испании, в Италии. С друзьями как-то сложились, наметили маршрут, и то, на что бы ушло кучу денег, они делают за 100 долларов группой», — пояснил артист.

Также актер финансово помогает своему внуку.

«Достаешь телефон, заходишь в Wi-Fi и переводишь, переводишь, переводишь. Это статус дедушки», — весело заключил он.

Ранее, писал 5-tv.ru, Тактаров назвал актера Голливуда, который ему завидовал.