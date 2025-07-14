«Правило трех секунд»: советы безопасной езды на авто в темноте

Фото: 5-tv.ru

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Отправляющимся ночью в путь водителям следует проявлять особую острожность.

Примерно 30% людей страдают от значительного астигматизма, который особенно сильно влияет на зрение в условиях плохой освещенности. Вождение в темное время суток требует особой осторожности. Статистика показывает, что вероятность ДТП ночью в несколько раз выше, чем днем. Врач-офтальмолог Ирина Лещенко поделилась с Life.ru советами для безопасного вождения в темное время суток.

Так, перед поездкой ночью необходимо проверить исправность всех фар, стоп-сигналов и поворотников. Также важно очистить стекла и зеркала от грязи, так как разводы могут усиливать блики от встречных фар.

Дальний свет должен освещать дорогу на 100–150 метров, а ближний — на 40–50 метров. Однако даже хорошо настроенные фары не могут заменить бдительность водителя. Ограниченный обзор — главный враг водителя, указала эксперт.

Перед тем как отправиться в путь, важно хорошо отдохнуть, так как ночью организм может испытывать сонливость из-за биологических ритмов. Если вы все же чувствуете усталость, откройте окно, чтобы впустить свежий воздух, включите энергичную музыку или остановитесь, чтобы выпить чашку чая или кофе.

На незнакомой дороге ориентируйтесь по разметке или обочине, избегая резких маневров. Если вы видите только один источник света впереди, это может быть мотоцикл или автомобиль с неработающей фарой. В такой ситуации лучше прижаться к правому краю полосы. Если же вас ослепили дальним светом, включите аварийную сигнализацию и плавно остановитесь.

Скорость движения в темное время суток должна быть ниже, чем днем, а дистанцию лучше увеличить, используя «правило трех секунд». Выберите объект, который проехала машина впереди, и сосчитайте до трех. Если вы успеваете достичь его за это время, расстояние безопасно.