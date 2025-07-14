С первых секунд разговора: как распознать телефонного мошенника

Фото: 5-tv.ru

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Злоумышленники придумают все более ухищренные способы выманивания денег у своих жертв.

Мошенники, которые звонят по телефону, больше не действуют наугад. Теперь это организованные группы, которые используют психологические приемы, технологии и шаблоны продаж, чтобы вывести человека из равновесия и получить контроль над его действиями.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал в интервью Life.ru, как распознать манипуляцию в первые секунды разговора.

Первый тревожный сигнал — это спешка и давление. Если собеседник торопит, говорит, что нужно срочно принять меры, счет будет заблокирован, то можно быть уверенным, что вами пытаются управлять. Ни один официальный представитель банка, государственного органа или компании не будет заставлять клиента принимать решения под давлением.

Второй важный момент — попытка получить конфиденциальную информацию. Работник банка не будет запрашивать у вас информацию, такую как код из SMS-сообщения, CVV-код, PIN-код или данные паспорта по телефону. Все эти сведения либо уже есть в распоряжении банка, либо не требуются для проведения разговора.

Если вы слышите просьбу продиктовать код из сообщения, то разговор следует прекратить. Это представляет прямую угрозу вашей безопасности, предупреждает депутат.

Также следует проявлять бдительность при подмене номеров и маскировке под официальные каналы связи. У злоумышленников есть технологии, позволяющие осуществлять звонки с поддельных номеров или использовать в мессенджерах имена и аватары, похожие на логотипы банков или государственных сервисов.

Не стоит полагаться только на изображение — всегда проверяйте, кто вам пишет или звонит. Если вы не уверены, перезвоните на официальный номер, указанный на сайте организации, советует чиновник.

Особенно сложными являются случаи, когда используются голосовые дипфейки, когда на другом конце линии «говорит» знакомый голос, якобы принадлежащий вашему родственнику или начальнику. В таких ситуациях важно сохранять спокойствие.

Лучшее решение — положить трубку и перезвонить по номеру, который вы знаете лично. Только так можно подтвердить подлинность звонящего.