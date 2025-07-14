Перегрев у кошек и собак: как спасти питомца от теплового удара

Виктория Алакоз 27 0

URA.RU: учащенное дыхание и отказ от движения — признаки перегрева у собак

Перегрев у кошек и собак: как предотвратить,

Фото: 5-tv.ru

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Владельцам нужно следить за поведением своих любимцев.

Летние месяцы повышают риски перегрева для домашних питомцев. Кошки и собаки ищут прохладу, меньше активны, иногда даже отказываются от прогулок. Как распознать недомогание у любимцев и как помочь — рассказало агентство URA.RU.

Признаки перегрева у собак

  • Температура тела выше 39,5–40 градусов;
  • Учащенное дыхание, красные язык и десны;
  • Отказ от движения, обильное слюнотечение, дрожь, дезориентация;
  • Рвота, судороги, потеря сознания.

Первая помощь собаке

  • Обеспечить тень, воду и прохладу;
  • Охлаждать тело влажной тканью, особенно живот, подмышки и пах;
  • Избегать намордников и длительного пребывания в машине;
  • При ухудшении состояния обратиться к ветеринару.

Признаки перегрева у кошек

  • Учащенное дыхание с открытым ртом;
  • Вялость, апатия, отказ от еды и питья;
  • Горячие подушечки лап, покраснение слизистых;
  • Рвота, судороги, потеря сознания.

Первая помощь кошке

  • Обеспечить воду, тень и прохладу;
  • Протирать влажной тканью живот, лапы, уши;
  • Избегать резкого охлаждения;
  • При ухудшении состояния обратиться к ветеринару.

Владельцам нужно следить за поведением питомцев, создавать им комфортные условия и быстро реагировать на признаки перегрева.