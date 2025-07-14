Перегрев у кошек и собак: как спасти питомца от теплового удара
Виктория Алакоз 27 0
URA.RU: учащенное дыхание и отказ от движения — признаки перегрева у собак
Фото: 5-tv.ru
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Владельцам нужно следить за поведением своих любимцев.
Летние месяцы повышают риски перегрева для домашних питомцев. Кошки и собаки ищут прохладу, меньше активны, иногда даже отказываются от прогулок. Как распознать недомогание у любимцев и как помочь — рассказало агентство URA.RU.
Признаки перегрева у собак
- Температура тела выше 39,5–40 градусов;
- Учащенное дыхание, красные язык и десны;
- Отказ от движения, обильное слюнотечение, дрожь, дезориентация;
- Рвота, судороги, потеря сознания.
Первая помощь собаке
- Обеспечить тень, воду и прохладу;
- Охлаждать тело влажной тканью, особенно живот, подмышки и пах;
- Избегать намордников и длительного пребывания в машине;
- При ухудшении состояния обратиться к ветеринару.
Признаки перегрева у кошек
- Учащенное дыхание с открытым ртом;
- Вялость, апатия, отказ от еды и питья;
- Горячие подушечки лап, покраснение слизистых;
- Рвота, судороги, потеря сознания.
Первая помощь кошке
- Обеспечить воду, тень и прохладу;
- Протирать влажной тканью живот, лапы, уши;
- Избегать резкого охлаждения;
- При ухудшении состояния обратиться к ветеринару.
Владельцам нужно следить за поведением питомцев, создавать им комфортные условия и быстро реагировать на признаки перегрева.