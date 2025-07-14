Не трогай! Какие ядовитые растения и ягоды встречаются в российских лесах

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Употребление некоторых внешне безобидных ягод может обернуться летальным исходом.

Лето — время, когда люди активно отдыхают, отправляются в походы и устраивают пикники на природе. Однако среди живописных пейзажей российских лесов и полей можно встретить не только красивые цветы и ягоды. Некоторые растения могут быть опасны для здоровья и даже жизни. Агентство URA.RU узнало у биолога Алексея Соколова, каких растений стоит избегать.

«Многие ядовитые растения имеют яркие цветы или аппетитные на вид ягоды. Люди, особенно дети, тянутся к ним, не подозревая об опасности. И даже взрослые, казалось бы, образованные люди часто путают ядовитые растения с их съедобными двойниками», — предупредил эксперт.

Смертельно опасные растения

Вех ядовитый (цикута): его корневище содержит смертельный яд цикутоксин. Растение пахнет морковью, а корневище по вкусу напоминает брюкву. Отравление наступает через 15-20 минут после употребления. Симптомы: рвота, судороги, остановка дыхания и сердца;

его корневище содержит смертельный яд цикутоксин. Растение пахнет морковью, а корневище по вкусу напоминает брюкву. Отравление наступает через 15-20 минут после употребления. рвота, судороги, остановка дыхания и сердца; Болиголов пятнистый: похож на дикую петрушку, но имеет красно-бурые пятна на стебле. Содержит кониин, использовавшийся для казни в Древней Греции. Симптомы: слабость, паралич, нарушение дыхания;

похож на дикую петрушку, но имеет красно-бурые пятна на стебле. Содержит кониин, использовавшийся для казни в Древней Греции. слабость, паралич, нарушение дыхания; Белладонна: содержит атропин и алкалоиды. Встречается на Северном Кавказе и в Воронежской области. Черные ягоды привлекают детей. Симптомы: сухость во рту, учащенное сердцебиение, галлюцинации, судороги. Без медицинской помощи может наступить смерть;

содержит атропин и алкалоиды. Встречается на Северном Кавказе и в Воронежской области. Черные ягоды привлекают детей. сухость во рту, учащенное сердцебиение, галлюцинации, судороги. Без медицинской помощи может наступить смерть; Борщевик Сосновского: содержит фуранокумарины, вызывающие ожоги при контакте с кожей и воздействии ультрафиолета. Реакция проявляется через несколько часов;

содержит фуранокумарины, вызывающие ожоги при контакте с кожей и воздействии ультрафиолета. Реакция проявляется через несколько часов; Ясенец белый: выделяет эфирные масла, которые горят без повреждения растения. При контакте вызывает труднозаживающие ожоги и раздражение слизистых.

Ядовитые ягоды

Вороний глаз: ягоды содержат токсины, вызывающие отравление, особенно у детей. Симптомы: тошнота, рвота, судороги, нарушения работы сердца;

ягоды содержат токсины, вызывающие отравление, особенно у детей. тошнота, рвота, судороги, нарушения работы сердца; Волчье лыко: красные ягоды, похожие на облепиху, содержат сильнейший яд. Опасен контакт с выделяемым соком: можно получить ожоги, воспаление слизистых;

красные ягоды, похожие на облепиху, содержат сильнейший яд. Опасен контакт с выделяемым соком: можно получить ожоги, воспаление слизистых; Ландыш майский: содержит сердечные гликозиды. Ярко-красные ягоды созревают к концу лета. Симптомы: нарушение сердечного ритма, тошнота, головокружение.

Первая помощь при отравлении

Вызвать скорую помощь;

Промыть желудок, принять активированный уголь;

Обеспечить покой и свежий воздух.

Первая помощь при контакте с кожей

Тщательно промыть поращенный участок кожи водой;

Защитить пораженный участок от солнца на 48 часов;

Использовать противоожоговые средства, не вскрывать волдыри.

Как обезопасить себя и близких

Изучить опасные растения региона;

Объяснить детям, почему нельзя трогать незнакомые растения;

В лесу не трогать растения с яркими ягодами;

Использовать перчатки при сборе грибов и ягод;

Тщательно мыть руки после прогулки;

Не пробовать неизвестные растения;

Пользоваться приложениями для идентификации растений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие грибы и ягоды нельзя собирать в лесу.