Не трогай! Какие ядовитые растения и ягоды встречаются в российских лесах

Виктория Алакоз 31 0

Биолог Соколов: в российских лесах растут десятки видов опасных растений

какие опасные растения подстерегают людей в лесу

Фото: 5-tv.ru

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Употребление некоторых внешне безобидных ягод может обернуться летальным исходом.

Лето — время, когда люди активно отдыхают, отправляются в походы и устраивают пикники на природе. Однако среди живописных пейзажей российских лесов и полей можно встретить не только красивые цветы и ягоды. Некоторые растения могут быть опасны для здоровья и даже жизни. Агентство URA.RU узнало у биолога Алексея Соколова, каких растений стоит избегать.

«Многие ядовитые растения имеют яркие цветы или аппетитные на вид ягоды. Люди, особенно дети, тянутся к ним, не подозревая об опасности. И даже взрослые, казалось бы, образованные люди часто путают ядовитые растения с их съедобными двойниками», — предупредил эксперт.

Смертельно опасные растения

  • Вех ядовитый (цикута): его корневище содержит смертельный яд цикутоксин. Растение пахнет морковью, а корневище по вкусу напоминает брюкву. Отравление наступает через 15-20 минут после употребления. Симптомы: рвота, судороги, остановка дыхания и сердца;
  • Болиголов пятнистый: похож на дикую петрушку, но имеет красно-бурые пятна на стебле. Содержит кониин, использовавшийся для казни в Древней Греции. Симптомы: слабость, паралич, нарушение дыхания;
  • Белладонна: содержит атропин и алкалоиды. Встречается на Северном Кавказе и в Воронежской области. Черные ягоды привлекают детей. Симптомы: сухость во рту, учащенное сердцебиение, галлюцинации, судороги. Без медицинской помощи может наступить смерть;
  • Борщевик Сосновского: содержит фуранокумарины, вызывающие ожоги при контакте с кожей и воздействии ультрафиолета. Реакция проявляется через несколько часов;
  • Ясенец белый: выделяет эфирные масла, которые горят без повреждения растения. При контакте вызывает труднозаживающие ожоги и раздражение слизистых.

Ядовитые ягоды

  • Вороний глаз: ягоды содержат токсины, вызывающие отравление, особенно у детей. Симптомы: тошнота, рвота, судороги, нарушения работы сердца;
  • Волчье лыко: красные ягоды, похожие на облепиху, содержат сильнейший яд. Опасен контакт с выделяемым соком: можно получить ожоги, воспаление слизистых;
  • Ландыш майский: содержит сердечные гликозиды. Ярко-красные ягоды созревают к концу лета. Симптомы: нарушение сердечного ритма, тошнота, головокружение.

Первая помощь при отравлении

  • Вызвать скорую помощь;
  • Промыть желудок, принять активированный уголь;
  • Обеспечить покой и свежий воздух.

Первая помощь при контакте с кожей

  • Тщательно промыть поращенный участок кожи водой;
  • Защитить пораженный участок от солнца на 48 часов;
  • Использовать противоожоговые средства, не вскрывать волдыри.

Как обезопасить себя и близких

  • Изучить опасные растения региона;
  • Объяснить детям, почему нельзя трогать незнакомые растения;
  • В лесу не трогать растения с яркими ягодами;
  • Использовать перчатки при сборе грибов и ягод;
  • Тщательно мыть руки после прогулки;
  • Не пробовать неизвестные растения;
  • Пользоваться приложениями для идентификации растений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие грибы и ягоды нельзя собирать в лесу.