Не трогай! Какие ядовитые растения и ягоды встречаются в российских лесах
Биолог Соколов: в российских лесах растут десятки видов опасных растений
Фото: 5-tv.ru
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Употребление некоторых внешне безобидных ягод может обернуться летальным исходом.
Лето — время, когда люди активно отдыхают, отправляются в походы и устраивают пикники на природе. Однако среди живописных пейзажей российских лесов и полей можно встретить не только красивые цветы и ягоды. Некоторые растения могут быть опасны для здоровья и даже жизни. Агентство URA.RU узнало у биолога Алексея Соколова, каких растений стоит избегать.
«Многие ядовитые растения имеют яркие цветы или аппетитные на вид ягоды. Люди, особенно дети, тянутся к ним, не подозревая об опасности. И даже взрослые, казалось бы, образованные люди часто путают ядовитые растения с их съедобными двойниками», — предупредил эксперт.
Смертельно опасные растения
- Вех ядовитый (цикута): его корневище содержит смертельный яд цикутоксин. Растение пахнет морковью, а корневище по вкусу напоминает брюкву. Отравление наступает через 15-20 минут после употребления. Симптомы: рвота, судороги, остановка дыхания и сердца;
- Болиголов пятнистый: похож на дикую петрушку, но имеет красно-бурые пятна на стебле. Содержит кониин, использовавшийся для казни в Древней Греции. Симптомы: слабость, паралич, нарушение дыхания;
- Белладонна: содержит атропин и алкалоиды. Встречается на Северном Кавказе и в Воронежской области. Черные ягоды привлекают детей. Симптомы: сухость во рту, учащенное сердцебиение, галлюцинации, судороги. Без медицинской помощи может наступить смерть;
- Борщевик Сосновского: содержит фуранокумарины, вызывающие ожоги при контакте с кожей и воздействии ультрафиолета. Реакция проявляется через несколько часов;
- Ясенец белый: выделяет эфирные масла, которые горят без повреждения растения. При контакте вызывает труднозаживающие ожоги и раздражение слизистых.
Ядовитые ягоды
- Вороний глаз: ягоды содержат токсины, вызывающие отравление, особенно у детей. Симптомы: тошнота, рвота, судороги, нарушения работы сердца;
- Волчье лыко: красные ягоды, похожие на облепиху, содержат сильнейший яд. Опасен контакт с выделяемым соком: можно получить ожоги, воспаление слизистых;
- Ландыш майский: содержит сердечные гликозиды. Ярко-красные ягоды созревают к концу лета. Симптомы: нарушение сердечного ритма, тошнота, головокружение.
Первая помощь при отравлении
- Вызвать скорую помощь;
- Промыть желудок, принять активированный уголь;
- Обеспечить покой и свежий воздух.
Первая помощь при контакте с кожей
- Тщательно промыть поращенный участок кожи водой;
- Защитить пораженный участок от солнца на 48 часов;
- Использовать противоожоговые средства, не вскрывать волдыри.
Как обезопасить себя и близких
- Изучить опасные растения региона;
- Объяснить детям, почему нельзя трогать незнакомые растения;
- В лесу не трогать растения с яркими ягодами;
- Использовать перчатки при сборе грибов и ягод;
- Тщательно мыть руки после прогулки;
- Не пробовать неизвестные растения;
- Пользоваться приложениями для идентификации растений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие грибы и ягоды нельзя собирать в лесу.