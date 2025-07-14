От «Каменской» до личной драмы: трагическая история жизни Юрия Мороза

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Кинорежиссера не стало 14 июля, он умер из-за рака поджелудочной железы.

Сегодня не стало режиссера Юрия Мороза. Его жизненный путь был непростым: он потерял любимую жену, а вскоре не стало и дочери. Однако кинематографисту удалось вновь обрести личное счастье и построить успешную карьеру. О непростой судьбе Юрия — в материале 5-tv.ru.

Посвятил себя кино

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в городе Краснодон Ворошиловградской области (ныне Луганская область) Украинской ССР. Родители режиссера были далеки от кинематографа и творческих профессий в целом. Отец работал на шахте имени Засядько, а мать была хирургом.

После школы он поступил в Донецкое профтехучилище. Однако творческое начало, которое было в молодом человеке, заставило его попытаться стать артистом и покорить Москву. В 1975 году он пошел против воли родителей и уехал в столицу, где поступил на актерский курс к Виктору Монюкову в Школу-студию МХАТ.

Но оказалось, что актерство — это не его призвание. За более чем сорокалетнюю карьеру в киноиндустрии у него всего 20 ролей, часть из которых — эпизоды. В отдельных случаях Мороз не был даже указан в титрах.

Довольно быстро Юрий понял, что куда больше его привлекает режиссура.

В 1979 году он окончил Школу-студию МХАТ, после которой служил в Московском театре имени Ленинского комсомола до 1987 года. Параллельно учился на режиссерском факультете ВГИКа, который окончил в 1988 году.

Через два года на экраны вышла его дебютная картина «Подземелье ведьм» по роману Кира Булычева. Следующей его работой стала лента «Черный квадрат», где начинающий режиссер выступил еще и сценаристом.

Одним из самых значимых проектов Мороза стал сериал «Каменская» с актрисой Еленой Яковлевой в главной роли. В основу этой истории также лег книжный первоисточник — детективные произведения писательницы Александры Марининой. Сериал дебютировал на экранах в 1999 году. Юрий был режиссером первых трех сезонов.

Фильм «Точка», вышедший в 2006 году, был представлен на кинофестивале в Чикаго, где три главные актрисы: Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Уколова удостоились премии Silver Hugo за главные женские роли.

Последние работы Юрия датированы 2023 годом.

Смерть их разлучила

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Несмотря на то что актерство не стало его страстью, благодаря этому он познакомился со своей первой женой, актрисой Мариной Левтовой. Они оба снимались в картине «Юность Петра» Сергея Герасимова. Это был 1980 год, Мороз только окончил театральный институт, а Левтова все еще была студенткой.

«Мы стояли на съемочной площадке: Дмитрий Золотухин, Коля Еременко и я. Три красавца в костюмах петровской эпохи. Вдруг видим, приехали девчонки с герасимовского курса, прошли мимо нас. Еременко еще пошутил: „Вы куда? Мимо нас просто так девушки не ходят“. Две усмехнулись, а одна что-то хлесткое бросила в ответ, да так, что даже плейбой Еременко поперхнулся. Это была Марина», — рассказывал о первой встрече с возлюбленной режиссер.

Эффектная блондинка сразу понравилась начинающему актеру, однако сама девушка не воспринимала ухаживания поклонника серьезно, даже несмотря на то, что они много общались. Юрию в итоге пришлось пойти на хитрость. Он познакомился с мамой и папой Левтовой, помог им с ремонтом на даче и покорил сердца родителей красавицы.

Вскоре Марина сдалась, и артисты поженились. А в 1983 году у них родилась дочь Дарья, которая пошла по стопам знаменитых родственников. А дебют в кино наследницы режиссера и вовсе состоялся в трехмесячном возрасте. Будучи совсем малышкой, она появилась в картине «Милый, дорогой, любимый…».

По иронии судьбы, последняя лента, в которой снялась Марина Левтова, стала первой осознанной работой ее дочери Дарьи Мороз в кино. Им стал фильм «Фортуна» 2000 года режиссера Георгия Данелия. Премьеру этой картины и отмечали, когда произошел несчастный случай, унесший жизнь 40-летней Левтовой.

Бизнесмен Михаил Руляк предложил 16-летней Дарье Мороз прокатиться на снегоходе. Она согласилась, но Марина не захотела отпускать дочь одну в такую опасную поездку, тем более что уже стемнело. В итоге подросток оказалась между водителем и матерью.

«Был вечер, зима, и я так понимаю, Миша думал, что это какие-то кустики растущие. Он через них проехал, скорость была немаленькая, а это оказался овраг. Мы в него слетели и врезались в дерево», — вспоминала наследница актрисы в интервью телеведущему Борису Корчевникову.

Дарья уверена, что именно родственница уберегла ее от гибели. Но осознать потерю ей удалось не сразу. По ее собственным признаниям, это произошло лишь несколько лет спустя. Попрощаться с мамой Мороз-младшей не удалось, так как у нее было несколько переломов, и передвигаться подросток не могла.

Однако смерть Левтовой стала потерей не только для дочери актрисы, но и ее супруга. Юрий признавался, что не сразу узнал о том, что его второй половинки не стало. Первой из леса после аварии привезли Дарью, и мужчина вместе с ней отправился в больницу. В переживаниях за дочь он не сразу понял, что и жена могла пострадать.

Мороз позвонил в скорую, где ему сообщили, что любимая женщина умерла по дороге в больницу. Марина получила черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

«Это навсегда: как отсеченная рука, которая у каждого болит по-своему», — признавался Юрий изданию «ЭГ» более чем двадцать лет спустя.

После третьей встречи не расставались

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Тогда Мороз нашел силы жить дальше благодаря дочери, но уже через год встретил ту, кто вновь растопила сердце кинематографиста. С актрисой Викторией Исаковой постановщика познакомила Дарья Мороз.

«Это был паром — с одного берега Волги на другой. Дашка снималась в тех краях в „Дикарке“, а Вика там же, неподалеку, репетировала спектакль „Лесная песня“, который потом играла во МХАТе. „Здрасьте — здрасьте. Вика — Юра“. И все знакомство», — делился Юрий в эфире одного из радио.

Тогда это мимолетное знакомство ни во что не вылилось, но спустя полгода артисты встретились вновь в театре на показе спектакля Дарьи. Там Виктория пригласила режиссера на показ постановки, где была задействована сама.

Исакова вспоминала, что после ее спектакля они отправились в кафе, где артисты сидели, разговаривали, и она поняла, что это ее человек. После этой встречи они уже не расставались.

Многих новость об отношениях этих двоих повергла в шок. Относительно недавняя трагедия и большая разница в возрасте делали эти отношения скандальными. Виктория всего на семь лет старше дочери Юрия — Дарьи. Наследнице режиссера было особенно тяжело принять новую женщину в жизни отца.

«Папа с Викой через небольшое время, по моим внутренним меркам, стали быть вместе. Где-то через год. У меня был такой страх потери, даже брошенности, что я не только потеряла маму, но еще в некотором смысле и отца. Когда в 17 лет ты остаешься фактически один, потому что папа начинает жить своей жизнью, а мамы у тебя нет», — признавалась Мороз-младшая в интервью журналистке Екатерине Гордеевой.

Понять отца Дарье удалось лишь когда она сама во второй раз вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

Однако вновь обретенное счастье в жизни Юрия снова омрачилось трагедией. В 2003 году уже супруга Виктория родила дочь Марину, сердце которой остановилось в трехмесячном возрасте из-за редкого генетического заболевания.

Горькое совпадение, но первая жена режиссера погибла 27 февраля, вторая дочь ушла из жизни за два дня до годовщины гибели Левтовой — 25 февраля.

Вновь познать счастье родительства знаменитостям удалось лишь в 2015 году. У них родилась дочь Варвара. Широкой общественности о появлении малышки на свет стало известно лишь три года спустя. Актриса редко делится снимками с наследницей. Виктория признается, что после потери первого ребенка очень боится за Варвару.

Юрия Мороза не стало 14 июля, он умер из-за рака поджелудочной железы.